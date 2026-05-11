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對7800億元軍購預算感失望 美官員：原提案的其他內容應獲撥款

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
立法院日前三讀通過軍購特別條例，預算規模合計7800億元。圖為海馬士系統。（本報資料照片）
立法院日前三讀通過軍購特別條例，預算規模合計7800億元。圖為海馬士系統。（本報資料照片）

我國立法院日前三讀通過軍購特別條例，預算規模共計7800億元，美國資深政府官員10日表示，對於有部分項目遭到刪減感到失望，美方相信這些項目必須取得預算，並表態支持原本提案的內容。

美國總統川普即將訪問北京，擬與中國國家主席習近平會面，白宮在行前向媒體記者做背景簡報。

針對美國有沒有可能改變對台政策，資深政府官員表示，與伊朗、俄國和其他熱點的討論沒有不同，川普和習近平之間在台灣議題上有持續性的對話，包括他們過去幾次的互動中，台灣都是討論的議題之一。

資深政府官員表示，在過去幾次互動中，美方都沒有改變政策，這次也不預期美國對台政策在未來有任何改變。

立法院日前三讀通過軍購特別條例，預算規模合計7800億元，低於行政院原本提出的1.25兆元，最後通過的條例內容未納入商業採購與國內委製等項目。

資深政府官員10日也主動提到對台軍售的部分，指川普政府在上台第一年就大幅增加對台軍售，大於前政府執政4年的幅度。

資深政府官員指出，台灣在上周通過軍購特別條例，指基於美方對台灣防衛預算的立場，美方對於部分項目遭到刪減感到失望，並相信這些項目仍需要取得預算；資深政府官員表示，他們希望看到原本提案的其他內容獲得撥款。

軍購 伊朗 習近平

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