聽新聞
0:00 / 0:00
美福斯新聞專訪 俞大㵢：實力謀和平 使中共侵台變難
立法院通過軍購特別條例，我駐美代表俞大㵢九日接受美國福斯新聞專訪時說，台灣軍購旨在因應來自中國的挑釁，美國基於「台灣關係法」及「對台六項保證」，根據台灣面臨的威脅程度，出售台灣所需的武器；台灣將盡力、盡可能使中國的侵台行動變得很困難，「我們相信以實力謀和平，也願與中華人民共和國對話，但必須建立在相互尊重的基礎上」。
是否擔心中國大陸在觀察美伊戰爭後，更有信心發動對台封鎖？俞大㵢說，美國在伊朗、委內瑞拉與其他地區的行動，證明華府願動用一切必要手段來達成目標。當中國考慮對台採取軍事行動時，也必須考慮以下事實，即在區域內擁有既得利益的其他勢力，可能會因此有所反應，且一旦台海爆發衝突，將重創全球貿易。
對於本周即將登場的「川習會」，俞大㵢表示，美國國務卿魯比歐近幾天來重申美國對台立場沒變，「台海和平穩定對所有相關各方都有利，包括中國、我們、日本及美國」。
俞大㵢也說，台灣將在有實力的基礎上與中國對話，台灣已決心守護家園，盡力維護和平穩定和民主自由價值。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。