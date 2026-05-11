美福斯新聞專訪 俞大㵢：實力謀和平 使中共侵台變難

立法院通過軍購特別條例，我駐美代表俞大㵢九日接受美國福斯新聞專訪時說，台灣軍購旨在因應來自中國的挑釁，美國基於「台灣關係法」及「對台六項保證」，根據台灣面臨的威脅程度，出售台灣所需的武器；台灣將盡力、盡可能使中國的侵台行動變得很困難，「我們相信以實力謀和平，也願與中華人民共和國對話，但必須建立在相互尊重的基礎上」。

是否擔心中國大陸在觀察美伊戰爭後，更有信心發動對台封鎖？俞大㵢說，美國在伊朗、委內瑞拉與其他地區的行動，證明華府願動用一切必要手段來達成目標。當中國考慮對台採取軍事行動時，也必須考慮以下事實，即在區域內擁有既得利益的其他勢力，可能會因此有所反應，且一旦台海爆發衝突，將重創全球貿易。

對於本周即將登場的「川習會」，俞大㵢表示，美國國務卿魯比歐近幾天來重申美國對台立場沒變，「台海和平穩定對所有相關各方都有利，包括中國、我們、日本及美國」。

俞大㵢也說，台灣將在有實力的基礎上與中國對話，台灣已決心守護家園，盡力維護和平穩定和民主自由價值。