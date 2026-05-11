觀察站／軍購預算 非執政黨提款機

歷經百餘天攻防，藍白上周聯手通過軍購特別條例，特別預算上限七千八百億元，較一點二五兆元的行政院版本縮減四千七百億元。特別條例甫三讀，府院旋即傳出正研擬補足缺口的「第二次軍購條例」。行政院固然有提案權，但能否說服國會與全民，才是重點；更何況，特別預算有其法定要件，並非執政黨想要多少就提多少。

立院通過的藍白版軍購特別條例，僅針對向美軍事採購放行，另包括無人載具及反制系統、國防自主委製和台美共同研發與採購裝備系統等方面並未納入。賴政府不滿被打「六二折」，氣憤可以理解；而行政院要求「完整特別預算」，技術性理由也不乏說服力。

然而，民進黨在立法院席次未過半，立院折衝的結果，本是憲法制衡機制的正常運作。況且，回歸特別預算的本質，依預算法，對於「國防緊急設施或戰爭」固然可提出特別預算，但可編於年度預算者 ，卻不該編入特別預算「便宜行事」。姑且不論在朝野協商過程之中，綠營立委也透露一點二五兆元並不是完全不可砍，退輔會前副主委李文忠的一番話，頗值得執政黨參考。

李文忠直言藍白版特別條例的結果差強人意，因為國人雖希望強化國防以避戰，但也樂見國會強力監督。這兩年國防部有許多令人詬病之處，如某些奇怪公司投彈藥標案啟人疑竇，已成軍的M1A2T戰車適合台灣西部作戰環境嗎？這些質疑，恰恰成為在野黨對政院版「打折」的絕佳理由。

軍購議題讓朝野爭吵了大半年，至少已有第一階段成果；但特別預算不是執政黨的「政治提款機」，賴政府若想再闢戰場，應該說服國人及在野黨，而不是扣對手「中共同路人」，動輒將理性的預算審查視為「不給錢就不愛台灣」，將國會的監督天職淪為政治操作，朝野對立的結果，只會堆疊預算審查的難度。