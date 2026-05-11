解套海馬士 政院拚月底送特別預算

立法院通過軍購特別條例，我駐美代表俞大㵢九日接受美國福斯新聞專訪時說，台灣軍購旨在因應來自中國的挑釁，美國基於「台灣關係法」及「對台六項保證」，根據台灣面臨的威脅程度，出售台灣所需的武器；台灣將盡力、盡可能使中國的侵台行動變得很困難，「我們相信以實力謀和平，也願與中華人民共和國對話，但必須建立在相互尊重的基礎上」。

2026-05-11 00:18