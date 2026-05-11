聽新聞
0:00 / 0:00
解套海馬士 政院拚月底送特別預算
立法院三讀通過藍白共推的七千八百億元軍購特別條例，並為預算審查增設關卡，但對美採購的海馬士火箭五月底就要付款，行政院力拚本月底前送出特別預算案。綠營評估，賴總統最快今天公告特別條例，民進黨立委主張循預算法第八十四條先行支付，盼在野別再阻擋。國民黨立委賴士葆說，即使上周通過的是一點二五兆元版本，特別預算案也難在五月完成三讀，且行政部門有多種合法因應方式，不會拿不出錢。
國防部表示，海馬士火箭軍購案須在五月卅一日之前交付頭款，否則案子就要作廢重來，但軍購特別預算案還在國防部草擬，尚未送至行政院。國防部新聞處長喬福駿證實，特別預算相關內容必須配合條例所規定的品項與金額，才能擬定預算書，戰規司周末正在加班，務必最快速度完成預算書送交政院。
根據軍購條例三讀條文，明定行政院須於一個月內提出相關專案報告，經立法院同意後始得籌編預算案。但立法院長韓國瑜十七日才自歐洲返台，只剩兩周時間。
民進黨立委莊瑞雄說，預算法第八十四條是因應重大急迫政務需求設計的機制，海馬士首期款五月卅一日到期，立院理應支持國防部依法處理。
賴士葆說，除預算法第八十四條，國防部仍有鉅額先前已編列、但尚未付出的軍購款項，可以「調頭寸」，「籌錢」方式不會成為政治問題。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。