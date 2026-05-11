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解套海馬士 政院拚月底送特別預算

聯合報／ 記者黃婉婷程嘉文李成蔭林銘翰／台北報導
賴清德總統表示，軍購項目包含海馬士多管火箭系統，他憂心按照立法院審查程序，5月31日就要付款，恐怕會來不及。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統表示，軍購項目包含海馬士多管火箭系統，他憂心按照立法院審查程序，5月31日就要付款，恐怕會來不及。圖／聯合報系資料照片

立法院三讀通過藍白共推的七千八百億元軍購特別條例，並為預算審查增設關卡，但對美採購的海馬士火箭五月底就要付款，行政院力拚本月底前送出特別預算案。綠營評估，賴總統最快今天公告特別條例，民進黨立委主張循預算法第八十四條先行支付，盼在野別再阻擋。國民黨立委賴士葆說，即使上周通過的是一點二五兆元版本，特別預算案也難在五月完成三讀，且行政部門有多種合法因應方式，不會拿不出錢。

國防部表示，海馬士火箭軍購案須在五月卅一日之前交付頭款，否則案子就要作廢重來，但軍購特別預算案還在國防部草擬，尚未送至行政院。國防部新聞處長喬福駿證實，特別預算相關內容必須配合條例所規定的品項與金額，才能擬定預算書，戰規司周末正在加班，務必最快速度完成預算書送交政院。

根據軍購條例三讀條文，明定行政院須於一個月內提出相關專案報告，經立法院同意後始得籌編預算案。但立法院長韓國瑜十七日才自歐洲返台，只剩兩周時間。

民進黨立委莊瑞雄說，預算法第八十四條是因應重大急迫政務需求設計的機制，海馬士首期款五月卅一日到期，立院理應支持國防部依法處理。

賴士葆說，除預算法第八十四條，國防部仍有鉅額先前已編列、但尚未付出的軍購款項，可以「調頭寸」，「籌錢」方式不會成為政治問題。

海馬士 軍購條例 國防部

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