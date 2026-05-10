政院擬另提特別條例補足軍購4700億 國民黨團：不照單全收就扣帽子？

立法院三讀規模7800億元的軍購特別預算條例，但仍與1.25兆元有差距，有民進黨立委透露，行政部門不排除再推出第二次軍購條例。國民黨立法院黨團書記長林沛祥表示，政院此舉給人一種「只要不照單全收，就先扣帽子」的感覺，不是什麼都是國民黨團要閉眼蓋章，特別預算更非政府的「萬用提款機」。

行政院不排除推二次軍購條例，引發討論。一位民進黨立委透露，行政部門不排除再推出第二次軍購條例，且評估這回在野陣營的立場，支持補足軍購的聲音只會更強；政院人士說，為了盡速建構台灣完整的自主防衛能力，相關部會會積極研議規畫。

林沛祥批評，行政院現在的做法，讓人有一種「只要不照單全收，就先扣帽子」的感覺。國防安全當然重要，但不能動不動就把在野黨抹成「對中共讓步」，這種情勒式政治操作，對民主討論沒有幫助。

林沛祥說明，國民黨團的立場很清楚，就是支持合理、必要、真正有戰力的國防投資，但不代表行政院提什麼，國民黨團就要閉眼蓋章。尤其特別預算本來就應該是因應重大、急迫、特殊情況，不是變成政府的「萬用提款機」，今天缺錢就包一包丟進特別條例，這樣長期下來，財政紀律誰來守？

林沛祥表示，國民黨團會嚴格審查每一筆預算，把人民辛苦的納稅錢精準用在民生與真正必要的國防建設上，而不是變成浮濫編列，甚至讓外界質疑有中飽私囊的空間。畢竟，人民期待的是有效治理，不是天天上演「不給錢就是不愛台灣」的政治連續劇。