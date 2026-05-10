影／軍購特別條例7800億 黃國昌：民進黨在過程中玩盡兩面手法

民眾黨今天舉行母親節活動，針對外傳黨主席黃國昌與藍營溝通軍購條例的過程中表達，若國民黨不支持8000億元軍購，民進黨可能轉而支持民眾黨版本；黃國昌表示，跟國民黨主席鄭麗文在溝通的過程非常的順暢，其實大家都是本於要強化台灣的國防，也要看緊人民的納稅錢，非常科學務實理性的按照發價書的金額，來分期籌編相關特別條例所授權的金額，比起漫天喊價式的數字，不講他的依據是什麼，相信更能夠為台灣人民所接受。

黃國昌也抨擊民進黨在這個過程裡面玩盡兩面手法，一開始跟國人信誓旦旦的說1.25兆1塊錢都不能少，少了1塊就會對台灣的國防造成如何如何的影響，結果最後私底下跑來跟民眾黨講說，其實8000億再多給600億就可以了，傳遞這樣訊息的還不是只有民進黨立法院黨團總召蔡其昌，行政院的高層傳遞一模一樣的訊息。

民眾黨今天舉行母親節活動，黨主席黃國昌（左一）率黨內已當媽媽的市議員參選人前往按摩。記者胡經周／攝影

民眾黨今天舉行母親節活動，黨主席黃國昌（右二）率黨內已當媽媽的市議員參選人前往按摩。記者胡經周／攝影

民眾黨今天舉行母親節活動，黨主席黃國昌（右二）率黨籍市議員參選人發送康乃馨。記者胡經周／攝影