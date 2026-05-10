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傳政院不排除另提無人機特別條例 黃國昌：不該讓「綠友友」大撈一筆

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院會上周三讀通過軍購特別條例，國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）一起在立法院議場前致詞與合影，最後雙方特意握手。記者蘇健忠／攝影
立法院會上周三讀通過軍購特別條例，國民黨主席鄭麗文（右）與民眾黨主席黃國昌（左）一起在立法院議場前致詞與合影，最後雙方特意握手。記者蘇健忠／攝影

立法院會上周三讀通過軍購特別條例，預算上限匡列金額新台幣7800億元，傳出府院高層研擬另提新特別條例。民眾黨主席黃國昌今天表示，提案本來就是行政部門的權利，「是否能夠說服國人與國會，這才是最重要的事情」，同時也不該讓綠友友藉此大撈一筆。

媒體報導，在野黨上周聯手通過軍購特別條例，金額遠比行政院版本少了4700億元，為了補足整體防衛體系所需關鍵戰力，府院高層積極規劃研擬特別條例，不排除另提無人機產業相關特別條例草案，目前尚未定案。

民眾黨上午舉辦「母親節寵愛媽咪」活動，針對行政院不排除另提軍購特別條例，黃國昌會前受訪時表示，提案本來就是行政部門的權利，「他們的提案是否能夠說服國人與國會，這才是最重要的事情」，國防產業是一件非常嚴肅的事情，不該讓綠友友藉此大撈一筆、發大財。

談及藍白兩黨共提7800億元軍購特別條例版本，黃國昌則說，過去跟國民黨主席鄭麗文的溝通非常順暢，「大家都是本於要強化台灣國防，也要看緊人民的納稅錢」，在野黨立委非常科學、務實、理性，按照發價書編列授權金額，「這個跟漫天喊價式的數字、只給抽象數字不講什麼依據，相信更能夠為台灣人民所接受。」

黃國昌也還原，其實在整個溝通過程當中，他們也都有聽到各方意見，包括立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕等人，「大家提出來的意見，最後能夠匯集在一起，成為民眾黨跟國民黨的共提版本、凝聚成這樣的共識，我相信是一個最好的版本，也符合絕大多數國人朋友的期待。」

黃國昌指出，民進黨在整個過程玩盡兩面手法，一開始先是宣稱「1.25兆元一塊錢都不能少」，後來又私下跑來跟民眾黨溝通「再多給600億元就可以」，包括民進黨團總召蔡其昌、行政院高層都有傳遞類似消息，如今卻又開始鋪天蓋地，想要進行新一輪大內宣。

黃國昌表示，民眾黨要正告賴政府，做好監督把關的工作、看緊人民的荷包，本來就是在民主憲政的國家，身為國會應該有的具體作為。

黃國昌 軍購特別條例 軍購 行政院 無人機

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影／軍購特別條例7800億 黃國昌：民進黨在過程中玩盡兩面手法

民眾黨今天舉行母親節活動，針對外傳黨主席黃國昌與藍營溝通軍購條例的過程中表達，若國民黨不支持8000億元軍購，民進黨可能轉而支持民眾黨版本；黃國昌表示，跟國民黨主席鄭麗文在溝通的過程非常的順暢，其實大家都是本於要強化台灣的國防，也要看緊人民的納稅錢，非常科學務實理性的按照發價書的金額，來分期籌編相關特別條例所授權的金額，比起漫天喊價式的數字，不講他的依據是什麼，相信更能夠為台灣人民所接受。

【總編開箱】補足軍購缺口 年度預算才是正途

在立法院通過7800億元的軍購特別條例後，美方正式表態，希望能再通過其他剩餘的預算，民進黨政府也傳出有意提出第二次軍購條例，以補足缺口。但最快的方法，是將這些採購內容回到年度預算逐年編列，這樣不僅能符合美方的期待，同時避免再度引發朝野對立，這是讓政局最穩定的常態做法。

軍購拆彈 藍營評估鄭麗文訪美警報解除

立法院三讀通過預算規模七八○○億元的軍購特別條例，雖然低於政院版的一點二五兆元，熟悉台美關係的藍營人士說，國民黨主席鄭麗文訪美警報解除，將有更大的空間說明其台海和平願景；藍營分析，現在鄭麗文訪美的變數剩下川習會，尤其是美中峰會後會不會影響美國對台軍售。

軍購之亂 藍委：鄭麗文應要學到「不是黨主席想要就可以」

立法院前日三讀通過的軍購特別預算規模達七八○○億元，與國民黨中央堅持的三八○○億元加Ｎ不同。有藍委形容，國民黨主席鄭麗文應學到一課，要懂得折衝妥協，不是黨主席想要什麼就一定可以；也有藍營人士說，軍購拆彈成功，鄭麗文是最大贏家。

爭取預算 政院不排除推二次軍購條例

立法院三讀規模七千八百億元的軍購特別預算條例，距離行政院版本的一點二五兆元有段落差。民進黨官方回應提及「仍不放棄尋求其他積極方案，補足被在野黨忽視、打折的國防缺口」。一位民進黨立委透露，行政部門不排除再推出第二次軍購條例，且評估這回在野陣營的立場，支持補足軍購的聲音只會更強。政院人士說，為了盡速建構台灣完整的自主防衛能力，相關部會會積極研議規畫。

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