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台軍購7800億台幣 美方盼剩餘預算通過

世界日報／ 記者張文馨陳熙文蔡晉宇屈彥辰／台北－華盛頓報導
圖為2025年7月部署在台北的美國愛國者飛彈系統。(路透)
圖為2025年7月部署在台北的美國愛國者飛彈系統。(路透)

台立法院三讀通過預算規模為新台幣7800億元(約250億美元)的軍購特別條例，美國國務院和國會均表示歡迎；但國務院發言人也提醒，針對已規畫的軍事能力剩餘項目，任何進一步的資金延宕，都是對中國共產黨的讓步。美國在台協會(AIT)則說，期待其他像是無人機、整合式防空及飛彈防禦系統等剩餘預算能夠通過。

台立法院通過的軍購特別條例，明定採購項目包括美方已宣布的五項軍售案，預算上限3000億元台幣；美國政府在該條例施行後一年同意出售的軍購項目，包括軟、硬殺混合反制無人機系統，各型反彈道及防空飛彈、中低空防空飛彈和反甲飛彈戰備存量補充等案，待美方同意後按發價書來編列預算，上限為4800億元台幣。但這些預算並未納入政院版原先規畫商業採購，以及國內委製項目。

軍購特別條例從去年11月由行政院提案，到8日朝野表決通過，半年來歷經各種拉鋸。美國國務院發言人表示，台灣在無益處的停滯之後，通過特別防衛預算，美方備受鼓舞；但美國也提醒說，針對已規畫的軍事能力剩餘項目，任何進一步的資金延宕，都是對中國共產黨的讓步。

該發言人也表示，依循台灣關係法和逾45年、跨越數個政府的承諾，美國支持台灣取得關鍵防衛能力，以對應台灣所面臨的威脅。

AIT發言人表示，為特別預算通過感到鼓舞，期待其他如無人機、整合式防空及飛彈防禦系統等剩餘預算能通過；對類似投資的停滯和延宕，只會造成弱化台灣安全並讓中共獲益。

3月底訪台的聯邦參院外交委員會民主黨籍首席議員夏亨、共和黨籍參議員匡希恆(John Curtis)8日透過聲明歡迎台灣通過預算，稱這釋出強烈決心的訊號，將強化台灣嚇阻能力，以對抗中國增強中的挑釁。

夏亨與匡希恆表示，隨著中國持續試探威脅和挑釁的極限，台灣對長期嚇阻的投資象徵台灣的團結與準備狀態；美方也期待台灣領袖提出更多措施，在未來持續強化不對稱作戰能力和國內防衛生產的投資，指這對長期嚇阻是必要的。

對美方說法，藍綠各自解讀。國民黨立委徐巧芯說，美方表態對於軍購特別條例的通過感到「受到鼓舞」，行政部門與參院跨黨派議員表達「歡迎」，凸顯立法院通過的版本，獲得美方跨黨派一致肯定。

民進黨人士表示，行政院原先提出的1.25兆元台幣(近400億美元)版本，並非單純軍購數字，而是台美雙方共同盤點後，認定台灣防衛所需的「最低消費額」；如今美方表態，潛台詞是「這1.25兆元台幣裡面，哪一個對台灣是不需要的？」

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，民進黨團態度和美方一致，仍不放棄尋求其他積極方案，補足被在野黨忽視、打折的國防缺口。

國務院 美國在台協會 軍購特別條例 AIT

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