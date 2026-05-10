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外界關注是否推無人機等特別條例 政院：全盤研議中

中央社／ 台北10日電

立法院8日通過在野黨提案的軍購條例，匡列上限新台幣7800億元且排除商購及委製案項。外界關注，遭排除在軍購條例之外的無人機等項目是否會另推特別條例，政院並未正面說明，政院人士則強調包含未來專報如何規劃等，都會全盤加以研議。

行政院會去年11月27日提出8年、預算規模新台幣1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案送立院審議，立法院會8日三讀通過由在野黨提出的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限總共匡列金額7800億元，其中第一波對美軍購預算上限為3000億元，第二波對美軍購預算上限為4800億元，排除商購及委製案項，並要求在提出特別預算案前應向立法院專報。

整體而言，三讀後的軍購特別條例匡列金額與項目較院版縮減，也排除商購及委製案項，外界關注，遭排除在軍購條例之外的無人機等項目是否會另推特別條例；總統賴清德昨天也擔憂，特別條例中增設預算審查關卡，5月31日即將付款的海馬士飛彈系統（HIMARS）也有未及付款的風險。

對於實際如何因應，政院人士表示，未來專報如何規劃等都會全盤加以研議，且為儘速建構台灣完整的自主防衛能力，相關部會都會積極研議規劃。

政院人士也重申，政院日前也已經強調，強化自我防衛、提升不對稱作戰能力及推動國防自主，是國家長遠發展的重要方向，後續將持續以合法合憲方式，鍥而不捨建構台灣的完整自主防衛能力。

軍購 無人機 軍購條例

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