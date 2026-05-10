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軍購之亂 藍委：鄭麗文應要學到「不是黨主席想要就可以」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
雲林縣政府舉辦「雲林人之夜」活動，國民黨主席鄭麗文（右）受邀返鄉參加，一身黑色中山裝走上紅毯成為全場焦點。她解釋，中山裝正面五顆扣子象徵五權憲法，袖口三顆扣子代表三民主義。記者黃仲裕／攝影
雲林縣政府舉辦「雲林人之夜」活動，國民黨主席鄭麗文（右）受邀返鄉參加，一身黑色中山裝走上紅毯成為全場焦點。她解釋，中山裝正面五顆扣子象徵五權憲法，袖口三顆扣子代表三民主義。記者黃仲裕／攝影

立法院前日三讀通過的軍購特別預算規模達七八○○億元，與國民黨中央堅持的三八○○億元加Ｎ不同。有藍委形容，國民黨主席鄭麗文應學到一課，要懂得折衝妥協，不是黨主席想要什麼就一定可以；也有藍營人士說，軍購拆彈成功，鄭麗文是最大贏家。

立院通過軍購條例後，中廣前董事長趙少康先是喊話鄭麗文，「須學會尊重黨籍立委與立院黨團」，別被特定勢力綁架，不要最後搞到令不出黨中央；趙昨日受訪又說，國民黨員愈來愈少，千萬不能成為黃復興的黨，不能只以黨員和黃復興為主，黃復興是骨幹，但必須擴大，否則國民黨將來怎麼廣納社會基礎？

藍委表示，這次事件應讓鄭麗文學到一課，鄭沒辦法完全堅持自己意志到最後，除受到黨內不同勢力的反撲，最重要的轉折是民眾黨沒有支持三八○○億元加Ｎ；不是黨主席想要什麼、做什麼就一定可以，一定要跟各方折衝意見，不可能鐵板一塊。

另有藍營人士表示，鄭麗文可說是此事的最大贏家，黨中央成功拆彈，化解黨內反鄭力量，守住「軍購與商購分離」、「發價書代表美國政府承諾」等黨版底線。

藍營人士說，鄭麗文在立院表決前主動拜會立法院長韓國瑜，並會晤台中市長盧秀燕，讓黨內太陽們要到軍購上限七八○○億元的「面子」，鄭麗文實際守住黨版雙底線、第一批軍購僅放行三千億元的「裡子」。

該人士說，上月的「鄭習會」及此次軍購特別條例一役上，鄭麗文都展現政治手腕，提高外界對鄭下月訪美的期待。

鄭麗文 軍購 趙少康 軍購條例 韓國瑜 盧秀燕

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