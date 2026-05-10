軍購拆彈 藍營評估鄭麗文訪美警報解除

立法院三讀通過預算規模七八○○億元的軍購特別條例，雖然低於政院版的一點二五兆元，熟悉台美關係的藍營人士說，國民黨主席鄭麗文訪美警報解除，將有更大的空間說明其台海和平願景；藍營分析，現在鄭麗文訪美的變數剩下川習會，尤其是美中峰會後會不會影響美國對台軍售。

鄭麗文預計下月訪美，根據已曝光的行程，她計畫花兩周造訪美東和美西，八日至十二日訪問華府。國民黨駐美代表秦日新正密集溝通，敲定行程等，美國重量級國會議員的時間不容易安排，只能盡量配合，出訪計畫未定案，可能先東後西。

國民黨人士表示，海外部主任吳亮儀、國際部主任董佳瑜將隨行訪美，「鄭麗文跑一趟一定會見到有代表性的人」。掌握立院多數的國民黨如何通過軍購條例，被認為是鄭麗文訪美的風向球。

據了解，原本國民黨針對三八○○億元加Ｎ的版本研擬好對美說法，希望美國尊重台灣內政，同時說明Ｎ代表無限可能性，象徵國民黨支持台灣國防的決心。

隨著立院三讀通過七八○○億元的條例，藍營人士指出，「通過還是最重要的」，且在國內朝野對立如此強烈的狀態下，能在這麼短時間內將預算從三八○○億元提高到七八○○億元，已是很不容易的結果；此舉也破除鄭麗文過去被批「意圖阻擋軍購特別條例」的質疑。

這名人士表示，鄭麗文警報已解除，要說明的部分已經大幅減少，可以更專注於說明她對於台海和平的構想，不至於陷入解釋軍購預算的泥沼。

該藍營人士說，現在的變數反而是川習會，不知道新一波對台軍售是否有可能發生變動。國民黨內也在密切關注川習會的結果，若美國總統川普在北京表態「反對台獨」、「和平統一」或「停止軍售」，民進黨將受到重創，屆時鄭麗文到美國去，更有彈性空間。