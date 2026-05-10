李文忠批國防部失職 質疑建軍難道不能用年度預算？

立法院前天表決「國防特別條例」三讀通過藍白「七千八百億元版本」，退輔會前副主委李文忠認為，這項結果差強人意，面對敵國外患，國人當然希望強化國防以避戰，也樂見國會強力監督、專業辯論。這兩年國防部有許多令人詬病地方，如某些奇怪公司投彈藥標案啟人疑竇，而已成軍M1A2T戰車適合台灣西部作戰環境嗎？在失去空優海優後，究竟是地表最強戰車或靶子？

李文忠說，上述兩件事都證明國會及專業的重要性，也就是不只是談花多少錢，更要談論花在哪裡，什麼才是台灣花得起的國防規畫。不光是講「愛台」、「支持國防」，更要講求戰略構想、戰術需求、成本效益、武器選項，才能提高在台海戰場上的嚇阻力及存活率。

李文忠表示，「一點二五兆元」軍購特别預算版本，有完整的國防配套規畫，但不必上綱到與預算編列方式畫上等號，難道以年度預算支應不能支撐完整的建軍配套規畫？被排除的中科院委製、國防自主生產、台美軍事合作、對外商購均至關重要，有時間迫切性的項目，國防部失職未納入今年年度預算，又未能爭取納入「特別預算條例」中，應亡羊補牢，務必以追加預算等方式應處，降低延宕建軍進度的衝擊。李文忠表示，到目前為止，朝野都令人失望，在野黨團不是強力監督、專業辯論，是抹黑造謠。如無端指控國內生產部分是弊案，還沒有預算、沒有建案，就有弊案了？這是把懷疑當作事實。

李文忠表示，綠營好不到哪裡去，一天天抹紅別人，國民黨、民眾黨是競爭對手，有中國感情、是記憶不同的同胞，希望和平、交流是多數國人的期待，綠營習於將藍營打成紅營，將對手推向對岸，這是在配合北京分裂台灣內部的策略，也在替國民黨內的紅統派添薪火，愚不可及。