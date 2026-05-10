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在野轟情勒 綠稱可緊急動支

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰張曼蘋劉懿萱／台北報導

國防部向美國採購多套海馬士多管火箭，日前首期款交不出來，美方展延到這個月底，賴清德總統也呼籲在野黨幫忙；但國民黨立委賴士葆說，前日僅是過法律框架，預算一樣要照程序來，國防部一定能湊出錢來，再不濟還有第一及第二預備金可動用；民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄表示，相信趕一點還是可以，可用預算法中的緊急狀況來動支。

軍購特別條例三讀條文規定，採購採一年一期方式編列；行政院應於條例通過後一個月內，針對過去五年軍事採購的項目、金額、效益與到貨情形，以及採購項目如何提升聯戰效能等向立法院提出專案報告，經立法院同意後始得籌編預算案，並應在立院同意後兩個月內，將第一批特別預算送立院審議。

賴清德總統昨天提到，海馬士多管火箭系統的軍購項目月底就要付款，他擔心走完立院報告再編列預算會來不及。莊瑞雄表示，在協商條例時，國防部長顧立雄多次向在野黨反映時程問題，民進黨也有說明，但都不被採納。

賴士葆說，最快的方式就是行政院長卓榮泰下周來做專案報告，並提出預算交付立院審查；他說，國防部一定有辦法湊出這筆錢，假如真的需要，也有第一預備金、第二預備金，錢不是問題，民進黨根本胡亂栽贓，情緒勒索。

民眾黨團總召陳清龍表示，與其一再情緒勒索在野黨，不如請卓榮泰及國防部趕快準備好來專案報告，才不會拖延編列預算期程。

莊瑞雄表示，針對預算審議日程，賴總統最快十一日公告特別條例，而本月底最後一次院會是廿九日，實際上能執行的時間不到兩周；而立法院長韓國瑜昨起率團訪歐，到十七日才回台，待韓返國後召集朝野黨團協商、安排行政院長專案報告，後續還有行政院須編列預算、送交立法院程序委員會列案等，勢必與時間賽跑。「不過，相信趕一點還是可以」。

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