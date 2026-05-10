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7800億軍購 美方盼剩餘預算能通過

聯合報／ 記者張文馨陳熙文蔡晉宇屈彥辰／台北－華盛頓報導
立法院三讀通過的國防特別條例，沒有納入對美商購及委製的項目。圖為中科院規畫量產的「強弓飛彈」。本報資料照片
立法院三讀通過的國防特別條例，沒有納入對美商購及委製的項目。圖為中科院規畫量產的「強弓飛彈」。本報資料照片

立法院三讀通過預算規模為七八○○億元的軍購特別條例，美國國務院和國會均表示歡迎；但國務院發言人也提醒，針對已規畫的軍事能力剩餘項目，任何進一步的資金延宕，都是對中國共產黨的讓步。美國在台協會ＡＩＴ）則說，期待其他像是無人機、整合式防空及飛彈防禦系統等剩餘預算能夠通過。

立法院通過的軍購特別條例，明定採購項目包括美方已宣布的五項軍售案，預算上限三○○○億元；美國政府在該條例施行後一年同意出售的軍購項目，包括軟、硬殺混合反制無人機系統，各型反彈道及防空飛彈、中低空防空飛彈和反甲飛彈戰備存量補充等案，待美方同意後按發價書來編列預算，上限為四八○○億元。但這些預算並未納入政院版原先規畫商業採購，以及國內委製項目。

軍購特別條例從去年十一月由政院提案，到前天朝野表決通過，半年來歷經各種拉鋸。美國國務院發言人表示，台灣在無益處的停滯之後，通過特別防衛預算，美方備受鼓舞；但美國也提醒說，針對已規畫的軍事能力剩餘項目，任何進一步的資金延宕，都是對中國共產黨的讓步。

該發言人也表示，依循台灣關係法和逾四十五年、跨越數個政府的承諾，美國支持台灣取得關鍵防衛能力，以對應台灣所面臨的威脅。

ＡＩＴ發言人表示，為特別預算通過感到鼓舞，期待其他如無人機、整合式防空及飛彈防禦系統等剩餘預算能通過；對類似投資的停滯和延宕，只會造成弱化台灣安全並讓中共獲益。

三月底訪台的美國聯邦參院外交委員會民主黨籍首席議員夏亨、共和黨籍參議員匡希恆（John Curtis）八日透過聲明歡迎台灣通過預算，稱這釋出強烈決心的訊號，將強化台灣嚇阻能力，以對抗中國增強中的挑釁。

夏亨與匡希恆表示，隨著中國持續試探威脅和挑釁的極限，台灣對長期嚇阻的投資象徵台灣的團結與準備狀態；美方也期待台灣領袖提出更多措施，在未來持續強化不對稱作戰能力和國內防衛生產的投資，指這對長期嚇阻是必要的。

美國態度 藍綠各自解讀

對美方說法，藍綠各自解讀。國民黨立委徐巧芯說，美方表態對於軍購特別條例的通過感到「受到鼓舞」，行政部門與參院跨黨派議員表達「歡迎」，凸顯立法院通過的版本，獲得美方跨黨派一致肯定。

民進黨人士表示，行政院原先提出的一點二五兆元版本，並非單純軍購數字，而是台美雙方共同盤點後，認定台灣防衛所需的「最低消費額」；如今美方表態，潛台詞是「這一點二五兆元裡面，哪一個對台灣是不需要的？」

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，民進黨團態度和美方一致，仍不放棄尋求其他積極方案，補足被在野黨忽視、打折的國防缺口。

國務院 美國在台協會 軍購特別條例 軍購 ＡＩＴ

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爭取預算 政院不排除推二次軍購條例

立法院三讀規模七千八百億元的軍購特別預算條例，距離行政院版本的一點二五兆元有段落差。民進黨官方回應提及「仍不放棄尋求其他積極方案，補足被在野黨忽視、打折的國防缺口」。一位民進黨立委透露，行政部門不排除再推出第二次軍購條例，且評估這回在野陣營的立場，支持補足軍購的聲音只會更強。政院人士說，為了盡速建構台灣完整的自主防衛能力，相關部會會積極研議規畫。

軍購拆彈 藍營評估鄭麗文訪美警報解除

立法院三讀通過預算規模七八○○億元的軍購特別條例，雖然低於政院版的一點二五兆元，熟悉台美關係的藍營人士說，國民黨主席鄭麗文訪美警報解除，將有更大的空間說明其台海和平願景；藍營分析，現在鄭麗文訪美的變數剩下川習會，尤其是美中峰會後會不會影響美國對台軍售。

軍購之亂 藍委：鄭麗文應要學到「不是黨主席想要就可以」

立法院前日三讀通過的軍購特別預算規模達七八○○億元，與國民黨中央堅持的三八○○億元加Ｎ不同。有藍委形容，國民黨主席鄭麗文應學到一課，要懂得折衝妥協，不是黨主席想要什麼就一定可以；也有藍營人士說，軍購拆彈成功，鄭麗文是最大贏家。

新聞眼／疑慮未消 當權者應思如何服眾

幾經波折延宕，立法院通過七八○○億元軍售特別條例，美方的評論卻讓人感覺到話中有話，對未來仍寄予台灣通過其他軍購預算的期待；事實上，即便是國民黨在內都不敢、也不希望被扣上弱化台灣國防的帽子，但是包含華府在內也都不能忽視，台灣朝野對立的現實，在這樣的環境中，政府要成功推動所有計畫，除了堅定意志，還需要靈活手段。

海馬士月底付款 賴總統擔心來不及

立法院三讀通過軍購特別條例，賴清德總統昨天指預算金額減至七八○○億元，光向美國軍購都不夠，何況立法院有違慣例的審查程序，「可能看得到還用不到」，對台灣的防禦造成重大影響，例如「海馬士」月底付款就擔心會來不及，他強調「國家安全沒有任何打折的空間」，希望朝野黨團再接再厲。

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