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海馬士月底付款 賴總統擔心來不及

聯合報／ 記者邵心杰張文馨李人岳／連線報導

立法院三讀通過軍購特別條例，賴清德總統昨天指預算金額減至七八○○億元，光向美國軍購都不夠，何況立法院有違慣例的審查程序，「可能看得到還用不到」，對台灣的防禦造成重大影響，例如「海馬士」月底付款就擔心會來不及，他強調「國家安全沒有任何打折的空間」，希望朝野黨團再接再厲。

賴總統昨天陪同巴拉圭總統潘尼亞參訪南科管理局，面對媒體採訪時，賴總統說，立法院三讀通過軍購特別條例，固然是踏出不容易的第一步，但沒給出完整的答案，因為金額從一點二五兆元減到七八○○億元，光購買美國軍購都不夠，何況還有商購、委製及推動台灣的國防產業等，都沒有在特別條例裡，對未來台灣防禦造成重大影響。

賴總統表示，「這不是一個正常的預算審查程序。」不像往常特別條例，通過後行政院就可編列預算，行政院還要再做報告，立法院同意後才可編列預算，如果不同意還是不能編列，「最後可能會看得到還用不到」，等於又設了一道關卡。

賴總統指出，國防軍購有個項目是海馬士（多管火箭系統）五月卅一日就要付款，根據立法院這個有違慣例的審查程序，一個月內行政院去報告，立法院同意才可編列預算，到底可不可以編列、預算送了能不能通過，都還不知道，他擔心恐來不及。

國防部官員指出，目前最要緊工作，還是因應將在五月卅一日到期的海馬士多管火箭首期款。立法院要求先提出過去五年軍售成效及如何提升聯戰效能專案報告後，預算才能送審，時間相當緊迫。

副總統蕭美琴昨透過臉書表示，距離國防需求還有很大一段距離；國防安全不能單腳走路，也不能只有手腳而缺乏大腦，單靠傳統對外軍購，無法獨撐快速變動的現代戰場。這次的特別預算中，商購和委製的部分遭到刪除，確實讓人感到萬分遺憾。

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