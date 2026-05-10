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新聞眼／疑慮未消 當權者應思如何服眾

聯合報／ 本報記者李人岳

幾經波折延宕，立法院通過七八○○億元軍售特別條例，美方的評論卻讓人感覺到話中有話，對未來仍寄予台灣通過其他軍購預算的期待；事實上，即便是國民黨在內都不敢、也不希望被扣上弱化台灣國防的帽子，但是包含華府在內也都不能忽視，台灣朝野對立的現實，在這樣的環境中，政府要成功推動所有計畫，除了堅定意志，還需要靈活手段。

美國在台協會表示，為特別預算通過感到鼓舞，話鋒一轉，期待其他如無人機、整合式防空及飛彈防禦系統等剩餘預算能通過，更強調對類似投資的停滯和延宕只會讓中共獲益。

無人機、整合式防空系統都被排除在法案同意的兩波軍售項目中，也就是民進黨所強調遭砍的四七○○億元，顯然，哪怕已經拿到了七八○○億元，民進黨和ＡＩＴ心心念念的恐怕是目前沒有著落的四七○○億元。

另一方面，國防部表達將研擬應處方案向立院溝通，官員透露為了把部分計畫納入明年度預算，必須有一番抉擇取捨。事實上，國防事務專家早在本會期開議時已提醒，特別條例最好能在五月底或更早前確定，國防部才有時間調整、改編納入明年度的國防預算

不過，哪怕在野陣營早表態要擋下國內採購、商售等可編入年度預算的項目，國防部或民進黨決策圈，似乎從未考慮過一點二五兆元的政院版清單會遭刪改，對外仍是「一毛錢都不可少」的鐵板一塊，持續展開各種情勒。

但在野陣營天職必須防弊、看緊人民荷包，從裝潢商賣軍火，上溯到當年鐽震案，一道道陰影，行政部門不能雙手一攤，以一切合法合規的理由帶過，這對毫無互信的朝野，只是加深對立。

立院三讀軍購條例，府院的態度一反綠委的張牙舞爪，反而放軟姿態，顯然還有後手未完待續，但無論是改編入年度預算或再推其他方案，「疑慮未消、追加無解；論述不改、僵局不改」，真正負責任的政治決策者，就必須思考更足以服眾的化解之道。

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