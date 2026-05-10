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爭取預算 政院不排除推二次軍購條例

聯合報／ 記者蔡晉宇李人岳／台北報導
1.25兆軍購被打折，綠嗆不排除再推二次特別條例。圖／聯合報系資料照片
1.25兆軍購被打折，綠嗆不排除再推二次特別條例。圖／聯合報系資料照片

立法院三讀規模七千八百億元的軍購特別預算條例，距離行政院版本的一點二五兆元有段落差。民進黨官方回應提及「仍不放棄尋求其他積極方案，補足被在野黨忽視、打折的國防缺口」。一位民進黨立委透露，行政部門不排除再推出第二次軍購條例，且評估這回在野陣營的立場，支持補足軍購的聲音只會更強。政院人士說，為了盡速建構台灣完整的自主防衛能力，相關部會會積極研議規畫。

不過，國防相關人士透露，國防部內部沒有相關討論，但目前情勢來看，二次軍購條例的機率不高，畢竟若是需要以特別預算處理，為什麼現在要砍掉？從在野黨立場，這就說不過去。

民進黨立院黨團總召蔡其昌表示，行政院編列的一點二五兆元版本，是台美雙方共同盤點後，認定台灣防衛所需的最低額度，他的立場很明確，軍購特別預算未達一點二五兆元之前，革命尚未成功。

民進黨立委指出，所謂的「不放棄尋求其他積極方案」目前主要思考方式有二，首先是不排除再推出第二次軍購條例，直接補足預算落差。該方案存在可能性，是因為在野陣營在第一回合的軍購特別預算條例審查過程，已出現重大意見分歧。

相關人士估計，一一五年度預算付委後，未開始審查，一一六年度預算籌編中，從審查時程來看，第二次軍購條例要提出並處理，估計要九月以後。

民進黨立院人士呼籲，若要再提軍購特別預算條例，期盼行政院能更加強論述，並先和朝野政黨溝通，才有助於拉攏在野黨開明派，形成補足國防特別預算的氛圍。

民進黨立委說，第二條路徑是把部分軍購項目回歸一般年度預算中編列，以跨年度方式編列，逐年攤提。

相關人士分析，賴清德總統宣示國防支出將於二○三○年達到GDP的百分五，明年度預算有成長空間，但軍購條例有附帶決議，要求將「台美共同研發、採購」的軍購項目，編列在一一六年總預算案，此項額度約六○○億元，不知還剩下多少額度可容納其他計畫。

相關人士指出，三讀法案與政院版落差的四七○○億元，除了台美合作項目約六○○億元要編入年度預算，剩下主要為委製及商購項目。中科院委製的強弓飛彈系統及銳鳶二型無人機，只要有預算都可在很短時間內啟動；廿一萬架無人機都已規畫，至於商購的TAK／TNN戰術網路及AI輔助決策也有急迫性，如何取捨，必須慎重思考。

國防部 軍購 行政院 民進黨 立法院 蔡其昌

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