遺憾國防預算遭刪減 陸委會：支持打造「非紅供應鏈」無人機

立法院8日三讀通過軍購特別條例，預算金額共計7800億元，低於1.25兆元的政院版，無人機國產與委製未完整納入。陸委會今天在社群發文表示，支持打造「非紅色供應鏈」無人機，遺憾遭刪減的軍購預算中，就包含各類無人載具的採購與投資，將衝擊整體國防體系的完整性。

陸委會9日在官方社群發文表示，陸委會主委邱垂正7日應雲林虎尾科技大學邀請，擔任通識教育中心講座，並實地參訪了無人機研發中心。虎尾科大致力於無人機產學合作，各式機型從研發、設計、材料開模到控制系統等各個環節已數十年，近幾年更堅持「非紅供應鏈」原則，自行研發創新，不僅技術成熟，且已相當貼近當前國防與業界實際需求。

陸委會表示，根據《經濟學人》報導，台灣正迅速崛起成為「無中國零件」無人機供應國，打造「非紅色供應鏈」無人機，出口量在2025年成長暴增35倍，達到約12.3萬架，2026年出口量預計再創新高。

陸委會說，虎尾科技大學的投入與研發，將成為台灣的整體韌性與安全實力堅實後盾。令人遺憾的是，行政院原匡列1.2兆版本的國防特別條例，遭刪減至7800億元預算中，就包含各類無人載具的採購與投資，將衝擊整體國防體系的完整性。

陸委會表示，邱垂正當天在虎尾科大的演講中強調，真正的和平要建立在實力之上，建立在堅強的實力、堅強的決心與充分的準備，「兩岸之間的和平，不能只依賴中共領導人的善意」，我們對和平有理想，但沒有幻想，投資國防就是投資安全、投資和平。邱垂正還提醒師生前往陸港澳可能面臨的風險。