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軍購條例三讀 旅美學者分析川普政府態度：對行政立法持續內耗不耐煩

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
美國總統川普。路透社
美國總統川普。路透社

立法院昨三讀通過軍購特別條例，上限匡列7800億元；美國國務院支持台灣獲取和其所面臨威脅相稱的關鍵防衛能力，美國聯邦參議院外交委員會2議員也歡迎台灣通過軍購預算。旅美學者翁履中分析，美國釋放的訊號很清楚，就是「台灣內部怎麼吵是你家的事，但不要影響軍購，不要影響美國利益，更不要讓印太戰略出現不確定性」，是川普時代的現實。

翁履中表示，國會聲明和外媒新聞報導華府對軍購特別預算反應，值得注意的地方，不是美國挺誰，而是川普時代的華府，對台灣藍綠其實都沒有太大耐心。很多台灣媒體看到美國提到「延誤軍購是對中國讓步」，自然延伸成美國不滿在野黨。但其實華府真正想傳達的意思「未來不要再讓這種延宕發生」是對整個台灣政治體系的提醒，而不是單純針對某個政黨。

翁履中表示，川普政府跟拜登政府最大的不同，在於川普團隊看事情非常直接也很現實，比如交易有沒有完成？利益有沒有落袋？至於台灣內部誰親美、誰比較符合自由民主價值，不是川普團隊在意的重點。在拜登時代，美國外交系統確實比較容易讓外界感受到價值外交與政黨偏好，但川普體系更接近現實主義。

翁履中說，對川普政府而言，台灣不是道德象徵，而是戰略與經濟利益的一部分。軍購能不能順利完成、軍費有沒有提高、供應鏈有沒有配合美國戰略，遠比藍綠口水戰重要。這次軍購預算過關，對美國來說已經算「可以接受的結果」，雖然沒有達到原本賴清德總統投書外媒，向美國承諾的1兆多元規模，但8千多億元足以顯示台灣願意繼續投入國防，也讓美國軍工體系與印太戰略獲得穩定支撐。

翁履中分析，美方真正不希望看到的，是台灣行政與立法部門後續又繼續內耗，讓已經過關的軍購再出現執行障礙。當在野黨最終也支持大規模軍購後，不支持國防就是親中的操作，在華府政策圈會變得困難許多，若還有政治人物或是媒體，想繼續利用軍購議題升高政治對立，美方未必會樂見。

翁履中說，此事也凸顯台灣真正的現實困境，台灣民意未必完全相信美國一定會出兵保台，但面對北京壓力，又找不到比美國更有力量的外部平衡者。因此不論藍綠，都很難真正與美國翻臉。

美國山姆休士頓大學政治系副教授翁履中。聯合報系資料照
美國山姆休士頓大學政治系副教授翁履中。聯合報系資料照

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