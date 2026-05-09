軍購條例三讀排除不對稱戰力 國防部：積極研擬應處方案向立院溝通

立法院昨天三讀通過國防採購特別條例，但預算上限匡列縮減至新台幣7800億元。國防部發言人今天在臉書發文說，將積極研擬應處方案，並向立法院說明溝通。

立法院會昨天經表決，三讀通過攸關對美軍購的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，但預算上限匡列自原規劃1兆2500億元縮減至7800億元，且增設預算審查關卡；總統賴清德今天表示，海馬士飛彈軍購付款恐來不及，期盼國家安全沒有任何打折空間，希望朝野黨團能繼續再接再厲。

國防部發言人今天在臉書粉絲專頁發文表示，國軍本於捍衛國防安全的職責重任，將積極研擬應處方案，並向立法院說明溝通，使官兵擁有更完整的戰力，守護國家安全。

此外，美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）及共和黨籍參議員匡希恆（John Curtis）也發布聲明表示，這次投票證明，面對北京日益嚴重的軍事脅迫與施壓行動，台灣正嚴肅看待加強防衛的緊迫需求，「我們也期待台灣領導人採取進一步措施，強化投資不對稱戰力及本土國防生產，這對長期的嚇阻仍然至關重要。」

國防人士今天表示，從國務院及美國國會議員相關發言，美方敦促台灣不分朝野要持續強化國防投資，尤其高度關注在這次被排除的「不對稱戰力」的投資部分，並認為這些項目的拖延，將形同是對中國的讓步。訊息相當強烈。

國防人士指出，儘管美方對目前通過的7800億元正面看待，但原先的完整軍力規劃在預算遭砍4700億元後導致不足，因此美方認為其餘缺口急需補足全防衛系統的完整性，不讓任何關鍵戰力被遺漏，才能面對中國日益增長的軍事脅迫與施壓，唯有建立長期嚇阻趨於穩固，才能維持台海現狀。