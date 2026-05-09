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柯志恩挺7800億軍購預算 反批綠營「為反對而反對」

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
柯志恩（中）批綠營不要為反對而反對。記者林保光／攝影
柯志恩（中）批綠營不要為反對而反對。記者林保光／攝影

立法院昨審查軍購特別條例，國民黨將參選高雄市長參選人柯志恩表態，支持藍白縮減版預算，並提及過去曾出現「茶葉行、鞋廠」等爭議採購案例，引發民進黨組成的「高雄捍衛隊」痛批，指她抹黑對美軍購。今天柯志恩反擊，綠營「為反對而反對」，對立法院實際運作與預算審查流程「非常不熟悉」。

柯志恩今天中午參加高雄市青溪婦女協會舉辦的模範母親表揚大會，除了請與會者支持她參選市長，受記者訪問時，對於民進黨高雄市議員參選人組成的高雄捍衛隊，指她是弱化台灣國防，更是帶頭醜化盟友、退化高雄產業鏈的「三惡化」推手，她認為這些參選人對立法院實際運作「非常不熟」，甚至「為反對而反對」。

她表示，她對立法院的每一個過程、對能夠福國利民的預算都非常負責任並堅守人民的荷包，要這些護衛隊不要為反對而反對，應該把立法院的審預算的流程、投票過程講清楚。

柯志恩指出，民進黨口口聲聲支持國防預算，但實際表決時「連反對票都不敢投」，從昨天立法院審議氛圍就能看出態度前後矛盾，當通過7800億元的預算後，對方卻一片死寂。

柯志恩強調，藍白已支持7800億元國防相關預算，「對全民已經有非常大的交代」，立法院對任何預算都應善盡監督責任，「絕對不能空白授權，也不是美國開多少，我們就全數照單全收」。

她指出，至於航太、無人機等軍工產業發展，別忘記還有國防預算9000億是常態性的編列，無論商購、國內製造及國防自主項目，都能透過一般年度預算持續支持，不要再讓過去又是出現「茶葉罐、馬桶」等不當的採購；在野黨通過7800億元預算，是非常負責任的，「不僅支持國防預算，同時也要善守人民荷包」。

柯志恩另反批，民進黨長期透過行政資源下鄉宣講，表面是政策說明，實際上是替後續選舉與罷免鋪路，且相關宣講常夾雜「似是而非、扭曲訊息」，導致民眾難以釐清真相，強調民主社會應回歸理性討論，朝野應共同支持台灣國防與高雄產業發展，而不是持續操作仇恨與對立。

柯志恩（中）今天參加高雄市青溪婦女協會模範母親表揚大會。記者林保光／攝影
柯志恩（中）今天參加高雄市青溪婦女協會模範母親表揚大會。記者林保光／攝影

柯志恩 軍購特別條例

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