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黃世杰批藍白砍軍購4700億 恐衝擊桃園市民生計

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰。記者胡經周／攝影
民進黨桃園市長參選人黃世杰。記者胡經周／攝影

立法院昨天三讀通過軍購特別條例，軍購預算金額共7800億元。曾任立委、法務部次長的民進黨桃園市長參選人黃世杰說，這與行政院估算國防安全基本需求1.25兆元仍有大缺口，批評藍白砍掉的不只是4700億元預算，而是包含了桃園的產業重心預算，將會讓桃園市民的生計受到衝擊，但卻未見桃園市府與首長表態，令人遺憾。

黃世杰今年4月中獲民進黨提名參選桃園市長，針對立法院國防預算爭議，他在臉書發文直言，這次國防特別條例三讀通過的版本，很多人看到的是立法院預算攻防，是1.25兆元變成7800億元，「但對桃園人來說，被砍掉的可能是工廠未來幾年的訂單，是桃園人的工作機會，更是各行各業的薪資與年終。」

黃世杰說，桃園是國防科技、航太維修、精密加工、電子材料與軍民兩用供應鏈的重要節點，也有中科院，有航太、機械、資通訊、精密加工與電子材料產業。桃園市政府也曾經公開說，桃園約有500家企業與中科院具有協力關係，有機會成為國防工業聚落，如今軍購預算不如政院規畫，此刻的桃園市政府卻默不作聲。

黃世杰進一步提到，桃園市政府今年2月才在中科院龍園園區舉辦「鏈結桃園‧國防賦能」軍民通用技術媒合交流會，媒合無人機、複合材料等項目，這些軍規零組件與軍民兩用技術，正好就是這次被刪掉的預算項目。

「這些正是桃園製造業最熟悉、也最有機會升級的領域。」黃世杰表示，國防部原本規畫8年、1.25兆元，透過軍購、商購、委製等方式，籌購7大類裝備與系統，包含無人載具及反制系統、AI輔助與C5ISR系統、軍備產能新擴建等，但當預算被砍，產線不擴了、人不請了，受到最大衝擊的，就是桃園市民的生計和生活。

黃世杰認為，桃園市長必須為桃園發聲，但「令人遺憾的是，我們沒有看到一位捍衛地方發展，串聯區域立委表達立場，願意為桃園利益站到最前線的地方首長。」強調真的在乎桃園勞工，就要守住高階製造的機會，如果真的在乎桃園年輕人，就不該漠不關心，更不能讓下一代只剩低薪、外移與看不到未來的產業結構。

黃世杰 軍購 國防預算

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