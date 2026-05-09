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談軍購特別條例 蕭美琴：單靠傳統軍購無力應對現代戰場

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
副總統蕭美琴出席「彰化家扶新住民自強媽媽與自立媽媽」母親節感恩活動。記者黃仲裕／攝影
副總統蕭美琴出席「彰化家扶新住民自強媽媽與自立媽媽」母親節感恩活動。記者黃仲裕／攝影

立法院昨三讀通過最高7800億元預算規模的國防特別條例，副總統蕭美琴透過臉書表示，距離國防需求還有很大一段距離；國防安全不能單腳走路，也不能只有手腳而缺乏大腦，單靠傳統對外軍購，無法獨撐快速變動的現代戰場。

蕭美琴指出，國防部和立法院耗費近半年的時間，不斷與社會各界溝通、對話後，終於跨出艱辛一步；但也必須誠實面對，這只是建構台灣防衛實力的一步，距離國防需求，以及國人對安全的期待，還有很大一段距離。

蕭美琴說，這次的特別預算中，商購和委製的部分遭到刪除，確實讓人感到萬分遺憾；政府過去不斷向社會說明，面對現在複雜的灰色地帶威脅與新興科技挑戰，導入民間技術、發展不對稱作戰能力，是打造「台灣之盾」最關鍵的防線；將這些具有高度機動性、能帶動台灣百工百業共同參與國防升級的機會拒於門外，不僅容易造成戰力上的缺口，更是錯失讓國內製造業與國際安全供應鏈接軌的寶貴時機。

蕭美琴表示，國家的安全，不能單腳走路，也不能只有手腳而缺乏感知和指管整合的眼睛大腦及神經。只單靠傳統的對外軍購，絕對無法獨撐現代快速變動的戰場，更會將在前線保家衛國的軍人們，暴露在極大的風險之中。

蕭美琴說，雖然面對這樣的結果，政府不會放棄，更不能停下腳步，會持續努力與朝野政黨溝通，在既有的基礎上尋求最大的社會共識；她期盼能盡速補足整體防衛體系所需的關鍵戰力，共同守護自由民主，以及世世代代台灣人民的安全與繁榮。

蕭美琴 軍購特別條例

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