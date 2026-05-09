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談軍購特別條例 蕭美琴：單靠傳統軍購無力應對現代戰場
立法院昨三讀通過最高7800億元預算規模的國防特別條例，副總統蕭美琴透過臉書表示，距離國防需求還有很大一段距離；國防安全不能單腳走路，也不能只有手腳而缺乏大腦，單靠傳統對外軍購，無法獨撐快速變動的現代戰場。
蕭美琴指出，國防部和立法院耗費近半年的時間，不斷與社會各界溝通、對話後，終於跨出艱辛一步；但也必須誠實面對，這只是建構台灣防衛實力的一步，距離國防需求，以及國人對安全的期待，還有很大一段距離。
蕭美琴說，這次的特別預算中，商購和委製的部分遭到刪除，確實讓人感到萬分遺憾；政府過去不斷向社會說明，面對現在複雜的灰色地帶威脅與新興科技挑戰，導入民間技術、發展不對稱作戰能力，是打造「台灣之盾」最關鍵的防線；將這些具有高度機動性、能帶動台灣百工百業共同參與國防升級的機會拒於門外，不僅容易造成戰力上的缺口，更是錯失讓國內製造業與國際安全供應鏈接軌的寶貴時機。
蕭美琴表示，國家的安全，不能單腳走路，也不能只有手腳而缺乏感知和指管整合的眼睛大腦及神經。只單靠傳統的對外軍購，絕對無法獨撐現代快速變動的戰場，更會將在前線保家衛國的軍人們，暴露在極大的風險之中。
蕭美琴說，雖然面對這樣的結果，政府不會放棄，更不能停下腳步，會持續努力與朝野政黨溝通，在既有的基礎上尋求最大的社會共識；她期盼能盡速補足整體防衛體系所需的關鍵戰力，共同守護自由民主，以及世世代代台灣人民的安全與繁榮。
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