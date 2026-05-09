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軍購條例藍白合作成功 台灣未來帳戶乘勝追擊拚本會期三讀

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨、民眾黨共推的台灣未來帳戶特別條例草案將提上日程，委員會已詢答、辦過公聽會，將邁入深水區的逐條審查。圖／聯合報系資料照片
國民黨、民眾黨共推的台灣未來帳戶特別條例草案將提上日程，委員會已詢答、辦過公聽會，將邁入深水區的逐條審查。圖／聯合報系資料照片

軍購特別條例終於落幕，國民黨、民眾黨團共提7800億元版本通過。而國民黨、民眾黨共推的台灣未來帳戶特別條例草案提上日程，委員會已詢答、辦過公聽會，將邁入深水區的逐條審查。立法院衛環委員會國民黨籍召委盧縣一說，本月擬排審這會期拚三讀。

國民黨與民眾黨推動台灣未來帳戶特別條例，讓0至12歲兒童，在帳戶設立初始就有第一筆5萬元，每年政府會再存1萬到帳戶。主計總處以目前台灣0至12歲兒童約226萬人估計，第1年啟動金約1130億元，第2至13年每年啟動金及撥補金約266億元，優先移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應，所需經費上限為4500億元。

立法院社會福利及衛生環境委員會1月已排過詢答，4月又安排一次公聽會，本月擬逐條審查。雖然反對公聽會學者意見兩極，但藍營人士指出連民進黨也有立委提出相似法案，如綠委郭國文便提出「台灣兒童及少年投資儲蓄帳戶條例草案」，綠營一昧反對很難占到便宜，且軍購特別條例已三讀，國眾共提的台灣未來帳戶更提上日程表，國眾兩黨都盼這會期三讀通過。

國民黨立委廖偉翔說，政府過去8年投入5931億元少子化預算，生育率卻不升反降，TFA主張將預算從消耗性支出轉為資本性投資，透過時間複利效應，以台股歷史平均報酬率11.9%估算，孩子成年時帳戶累積金額可望達80萬元，成為青年進入社會的第一桶金。既然台灣未來帳戶特別條例草案先前已排過詢答及公聽會，認為最快本月逐條審查就能處理。

民眾黨立委邱慧洳表示，台灣平均薪資4.8萬，且7成勞工低於平均薪資，再加上通膨，年輕人未來都看不到了怎麼敢生？ 因此民眾黨提出台灣未來帳戶構想，幫孩子準備人生第一桶金，18歲時可用於就學或就業，減輕家庭負擔，增加年輕世代的安全感，盼台灣帳戶特別條例草案順利出委員會。

軍購特別條例 軍購條例 藍白合

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