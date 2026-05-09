軍購拆彈 藍委：鄭麗文上一課 不是主席想要什麼就一定可以

立法院昨日三讀通過軍購特別條例，也讓國民黨內分歧暫歇。有藍營人士認為，本次軍購拆彈成功，國民黨主席鄭麗文是最大贏家，給了黨內太陽們面子，她則守住裡子；也有藍委直言，鄭麗文此次應學到一課，要懂得折衝妥協，不是黨主席想要什麼就一定可以。

在昨日立院通過軍購條例後，中廣前董事長趙少康便表示，立法院通過的軍購金額是他的主張，他喊話鄭麗文「須學會尊重黨籍立委與立院黨團」，別被特定勢力綁架，小心不要最後搞到「令不出黨中央」。

據悉，鄭麗文本堅持原先「3800億元+N」版本，但因民眾黨主席黃國昌扮演折衝角色，提出版本說服鄭麗文，立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕也從中發揮影響力，藍白討論到前晚才正式拍板定案，遂有昨日三讀通過的條例。

有藍營人士認為，鄭麗文可說是最大贏家。黨中央成功拆彈，化解黨內的「反鄭」力量，守住黨版軍購條例的核心精神「軍購與商購分離」、「發價書代表美國政府承諾」等底線，鄭麗文在最後關鍵展現柔軟身段主動拜會韓國瑜，邀盧秀燕一起吃牛肉麵，黨內太陽們要到「軍購上限7800億元」的面子，鄭麗文實際守住黨版雙底線、第一批軍購僅放行3000億元的裡子。

該人士談到鄭麗文宣傳操作，鄭在昨日第一時間親赴立法院向藍白黨團致意，讓所有議題設定與政治光環集於一身。他認為，鄭麗文甫當選黨主席，外界普遍看衰，但在今年4月的「鄭習會」、此次軍購特別條例一役上，鄭麗文都展現政治手腕，提高外界對鄭麗文6月訪美的期待，某種程度是坐穩黨主席的寶座，展現「桶箍」政治能力，不靠國民黨傳統的「大老文化」，鄭麗文走出自己的領導風格。

不過，也有藍委認為，這次處理軍購條例的事件應讓鄭麗文學到一課。鄭麗文沒有辦法到最後完全堅持自己的意志，除了受到黨內不同勢力的反撲，最重要的轉折是民眾黨沒有支持「3800億+Ｎ」的版本。不是黨主席想要什麼、做什麼就一定可以，一定要跟各方勢力進行意見折衝。

「講好聽是要溝通，講難聽就是要妥協，不可能鐵板一塊。」該藍委直言，鄭麗文一開始即犯了這樣的錯誤，鄭麗文可能覺得可以貫徹黨中央的意志，但民眾黨顯然沒有完全理會。他希望鄭麗文之後處理黨內事務可更柔軟。