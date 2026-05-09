從茶葉商到鞋廠都能接軍火標案　馬文君轟國防採購「水很深」

國防特別條例昨天三讀通過，立委馬文君今天直言，自己既不支持原先8000億元規模，也不支持後續3800億元加碼版本，若由她全權決定，「支持的是0」，認為目前列入特別條例的採購項目，根本不符合「急迫性」，應回歸年度預算編列審查，而非透過特別預算「大開方便之門」。

馬文君表示，自己2009年當選立委後，2011年即進入外交及國防委員會，歷經3位總統、5個任期，看過無數國防部長與建軍方向調整，但如今不僅出現史上最高年度國防預算，還有史上最高特別預算，卻看不到國家對台海防衛戰略、戰術與武器需求的完整討論。

她質疑，政府與朝野過去大半年來，討論的只有預算規模，彷彿把納稅人的錢當成「菜市場喊價」，卻未深入檢視國軍究竟需要什麼武器、是否符合成本效益、採購是否可行，以及程序是否合法完備。

不過，馬文君也說，法案既然已經通過，身為國民黨團成員，仍會團結於黨團決議，未來戰場將轉向年度預算與後續特別預算審查，強調會持續嚴格把關，不會辜負納稅人。

她並重提去年通過的「韌性特別預算」，指曾查出部分經費被用於興建高達6000萬元的兵棋會議室、採購5萬元長官座椅，甚至編列120元瓶裝水、投影機、LED螢幕、車棚與泳池整修等項目，批評這些並非緊急性支出，卻動用特別預算，形同踐踏財政紀律。

針對國防採購，馬文君也點名近期部分得標廠商背景「啟人疑竇」，例如室內裝修公司得標炸藥採購、鞋廠承包步槍底火、菸酒批發商供應彈藥、茶葉公司承攬資安標案等，質疑國防部招標標準與審查機制。

她並批評顧立雄以「能履約就好」回應外界質疑，直言外界難免懷疑是否存在「朝中有人好辦事」情況。

馬文君表示，國防特別預算與年度預算攻防「正式開始」，接下來將全力投入監督與審查工作。