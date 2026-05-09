指軍購預算如菜市場喊價 馬文君：若我做主 支持的是0

立法院昨日三讀通過軍購特別條例，預算規模比官方期待大砍超過三分之一。國民黨立委馬文君今表示，她既不支持8000億元的規模，也不支持「3800億元+N」的設計；馬文君也說，整個國家大半年來把百姓納稅錢當成在菜市場喊價，如果她可以全權做主，她支持的是0。

馬文君說，因為在她看來，如今特別條例所匡列的採購項目，根本不符合編列特別條例的急迫性。不是不買，不是不能買，但要買，就應該回到年度預算來編列送審，而不是因循苟且，大開方便之門。

馬文君說，她在2009年當選立委，2011年就進入外交暨國防委員會問政，曾經是執政黨團成員，但更長時間是在野黨團的角色，經歷三位總統五個任期，無數位部長來去，建軍方向也改過幾次，但如今，不但編出了史上最高的年度國防預算，竟然還編出了史上最高的特別預算。

馬文君表示，但是不再討論打一場台海防衛作戰，到底要採取什麼戰略戰術？要執行設定的戰略戰術，到底需要什麼武器？在成本與效益的考量下，什麼是國軍的最佳選擇？在客觀籌購的困難下，什麼是國軍的可能選項？在興利防弊的原則下，該怎麼符合法規，完備程序？

馬文君直言，整個國家大半年來討論的只是預算規模，把老百姓的納稅錢，幾千億元、幾兆元，當成在菜市場喊價。但條例畢竟是過了，比起民進黨浮編的1.25兆元，相對限縮在政府採購，預算也下修。

馬文君說，她的肺腑之言，不吐不快。至於她作為國民黨員、黨團成員，絕對團結於黨團決議，接下來的戰場就在年度預算審查，與未來特別預算攻防，一定會盡所能，把關嚴審，絕不會對不起老百姓的血汗，與自己的初衷。

馬文君表示，如前所述，特別預算的核心在於急迫，但去年10月通過的「韌性特別預算」，就被她抓包竟被拿去支應兩間高達6000萬元的兵棋會議室，購買一張5萬元的長官座椅，甚至要買一瓶120元的瓶裝水。

馬文君說，更離譜的是還採購投影機、LED螢幕、視聽設備，甚至還有基層單位搭建車棚，泳池整修，這些非緊急的常態性支出都要動用特別預算，這不僅是預算編列的失能，更是踐踏國家財政紀律。

馬文君表示，「韌性特別預算」這麼任性，規模更大的國防特別預算，水只會更深，近期，已經有多家國軍採購的「得標廠商」背景啟人疑竇，眾多與國防專業毫無淵源的公司，都能在短時間取得「跨領域專業」，拿到機敏性的國防標案，例如：室內裝修公司不裝潢，竟然得標專業RDX炸藥？國際鞋廠不造鞋，卻得標了步槍底火？菸酒批發商，竟然能供應手槍彈與重機槍彈？茶葉公司，也能承包高度機敏的國軍資安標案？

馬文君指，各種一般民眾都看不下去的荒謬現象，卻被國防部長顧立雄一句「能履約就好」搪塞，不禁讓人質疑，現在的國防部，招標標準究竟為何？朝中有人好辦事？有門路就有財路，有關係就沒關係？大局已定，年度預算加上特別預算之戰，正式開始攻防，要幹活了。