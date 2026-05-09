綠圖軍購1.25兆拿好拿滿 林沛祥嗆：拚百貨周年慶滿額加碼？

立法院昨日三讀通過軍購特別條例，匡列預算規模7800億元。不過，傳出民進黨方面堅持1.25兆元，不排除再提第二次軍購特別條例草案。國民黨立院黨團書記長林沛祥質疑民進黨在拚百貨周年慶滿額加碼，他並重申支持國防安全，但人民的納稅錢不是無限額信用卡，更不能變成特定廠商的長期飯票。

立法院昨日三讀通過7800億元的軍購特別條例。民進黨立院黨團總召蔡其昌喊出，未達1.25兆元之前，革命都不算成功。有綠委也透露，行政部門可能「再出牌」，目前評估可能方案有二，首先是再提出第二次軍購特別預算條例，以商售為主，金額待定。

林沛祥說，昨天立法院才剛三讀通過軍購條例，民進黨現在又喊「1.25兆之前革命尚未成功」，聽起來不像在編國防預算，比較像在拚百貨周年慶滿額加碼。「國防安全我們支持，但人民的納稅錢不是無限額信用卡，更不能變成特定廠商的長期飯票」。

林沛祥表示，如果行政部門還要再提第二波軍購特別預算，在野黨一定會嚴格審查，該買的要買、該省的要省，尤其對於商售項目、價格合理性、交貨期程與技術效益，都必須一筆一筆攤開檢驗，杜絕任何可能的浪費與貪腐空間。

林沛祥強調，畢竟，真正成功的國防，不是數字喊得越大聲，而是每一分錢都能讓國軍真正用得到、人民真正放得下心。

國民黨立委王鴻薇說，民進黨這種作法是在延宕，特別條例確定之後，應該提特別預算。短時間之內，昨日三讀通過的版本也不可能再更動，民進黨這樣做只不過是在延宕整個軍購預算，變成是民進黨在擋預算。

王鴻薇說，現在也沒有什麼窒礙難行之處，民進黨不是說5月底就要完成簽約？民進黨應該停止政治操作，民進黨拿軍購預算做選舉操作，才是真正延宕的關鍵。