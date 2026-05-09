不排除提二次特別軍購補足1.25兆 綠委：藍內部矛盾恐再被挑起

立法院昨天三讀規模7800億元的軍購特別預算條例，距離行政院版本的1.25兆元有段落差。民進黨昨天官方回應提及「仍不放棄尋求其他積極方案，補足被在野黨忽視、打折的國防缺口」。一位民進黨立委就透露，行政部門不排除再推出第二次軍購條例，且評估這回在野陣營的立場，支持補足軍購的聲音只會更強。

民進黨立院黨團總召蔡其昌表示，行政院編列的1.25兆元版本，是台美雙方共同盤點後，認定台灣防衛所需的最低額度，他的立場很明確，軍購特別預算未達1.25兆元之前，革命尚未成功。

另有民進黨立委指出，無論是民進黨還是立院黨團都已埋了伏筆，所謂的「不放棄尋求其他積極方案」目前主要思考方式有二，首先是不排除再推出第二次軍購條例，這也是最直接的方式，直接補足不足1.25兆元的落差。

民進黨立委分析，該方案之所以存在可能性，是因為在野陣營在第一回合的軍購特別預算條例審查過程，已出現重大意見分歧，這回合國民黨主席鄭麗文、國民黨立院黨團總召總召傅崐萁仍能壓制黨內開明勢力，例如台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜等人，但若行政院未來再提軍購特別預算條例，藍營內部將上演第二回合「深藍對戰深紅」，鄭麗文、傅崐萁等「深紅派」恐怕就壓不住陣腳了。

該綠委說，還有第二條彌補路徑，是把部分軍購項目回歸一般年度預算中編列，由於可能出現金額較龐大問題，可能採以跨年度方式編列，逐年攤提掉。

民進黨立院人士呼籲，若要再提軍購特別預算條例，期盼行政院能更加強論述，並先和朝野政黨溝通，才有助於拉攏在野黨開明派，形成補足國防特別預算的氛圍。