軍購通過獲美方肯定 國民黨團：證明對美國、中國大陸都能深化關係

立法院昨日三讀通過軍購特別條例，對此美方立即表達肯定。國民黨立院黨團表示，證明在對美、陸的關係上，國民黨能夠秉持推動和平的立場持續深化；國民黨立委徐巧芯也說，國民黨能在華府與北京建立順暢、互信的溝通管道，讓台灣在強化自我防衛的同時，保有對話與緩和緊張的空間。

國民黨團表示，根據媒體報導，有關美國國務院的說法，美方明確表示對於軍購特別條例的通過感到「encouraged」（欣慰、受到鼓舞），這是清楚的政治支持訊號。

國民黨團表示，美國參議院兩黨齊聲歡迎。參議院外委會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）與共和黨參議員匡希恆（John Curtis）共同發表聲明，肯定這筆預算將強化台灣對中嚇阻能力，並指這「在印太和平穩定的關鍵時刻，釋出了強大的決心訊號」。兩位參議員也強調，美國國會將持續支持台灣自我防衛及台海穩定。

國民黨團重申立場，嚴格審查、但絕不拖延。未來針對國防部所提出的預算，國民黨團將秉持負責任的態度逐項把關、嚴格審查，確保每一分國防預算都用在刀口上、發揮最大戰力效益。同時清楚承諾：嚴格審查是基本態度，但不會刻意拖延。

國民黨團強調，把關品質與支持國防並不衝突，這正是負責任的在野黨應有的態度，也與美方所傳達的方向一致，證明在對美、陸的關係上，國民黨能夠秉持推動和平的立場持續深化。

徐巧芯也強調，國民黨立場一貫且清楚，將嚴格把關，但絕不拖延。國民黨堅持合理採購，理性監督，避免賴政府以無上限特別預算債留子孫；同時也會以負責任態度，依程序推進後續審議。

徐巧芯說，國民黨能同時在華府與北京建立順暢、互信的溝通管道，讓台灣在強化自我防衛的同時，也保有對話與緩和緊張的空間。這才是追求和平、維持台海與區域穩定最務實的路線。