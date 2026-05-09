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盧秀燕浩天宮贈匾「聖壽無疆」 談軍購三讀籲兼顧財政民生

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市長盧秀燕上午前往梧棲浩天宮參拜祈福，並致贈「聖壽無疆」匾額。記者黑中亮／攝影
台中市長盧秀燕上午前往梧棲浩天宮參拜祈福，並致贈「聖壽無疆」匾額。記者黑中亮／攝影

台中市長盧秀燕上午前往梧棲浩天宮參拜祈福，並致贈「聖壽無疆」匾額，感念「大庄媽」守護海線逾三百年。盧秀燕在受訪時表示，針對立法院近期三讀通過之議案，再次強調尊重民意之餘，也向中央喊話應注意財政健全與經濟平衡。

針對立法院三讀7800億軍購條例所展現的最新民意，盧秀燕指出，「有關立法院三讀所展現的民意，我們尊重這樣的民意。」然而，她也進一步呼籲中央政府，在落實政策的同時，必須具備高度的宏觀考量，除致力於國家財政的健全，更要同步兼顧民生與經濟的穩定發展。

適逢媽祖聖誕，台中市長盧秀燕特別趕來海線信仰中心浩天宮，面對一早便湧入大批信眾，更致贈「聖壽無疆」匾額，祈求台中風調雨順、市民安居樂業；盧秀燕表示，浩天宮歷史悠久，大庄媽神威顯赫，是安定人心、支持城市前行的重要力量。

盧秀燕更提到，媽祖聖誕鄰近母親節，媽祖慈悲守護眾生的精神，與母愛不謀而合，讓節慶更添溫馨感。她也藉此機會感謝浩天宮主任委員王經綻及全體幹部，長期投入公益慈善、濟弱扶困，將宗教信仰轉化為深厚的地方底蘊。

民政局長吳世瑋補充，梧棲浩天宮自清雍正元年（1723年）創立至今，已守護地方超過三百年。從早年先民護佑過海開墾，到遷建大庄現址，信仰範圍涵蓋梧棲、沙鹿、龍井、大肚、清水等五十三庄，是海線地區最具代表性的文化地標。祝信眾與全體母親母親節快樂。

盧秀燕 軍購條例 台中

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