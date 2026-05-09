檢視軍購特别預算朝野對話 李文忠：綠營抹紅愚不可及

立法院昨天表決「國防特別條例」三讀通過藍白「7800億元版本」，退輔會前主委李文忠認為，這項結果「差強人意」。而他檢視全案朝野對話過程，指綠營習於將藍營打成紅營，是「愚不可及」的行為。

李文忠表示，「1.25兆元」軍購特别預算版本，有完整的國防配套規劃，但不必上綱到與預算編列方式劃上等號，難道以年度預算支應就不能支撐完整的建軍配套規劃？被排除的中科院委製、國防自主生產、台美軍事合作、對外商購均至關重要，有時間迫切性的項目國防部失職未納入今年年度預算又未能爭取納入「特別預算條例」中，應亡羊補牢，務必以追加預算等方式應處，降低延宕建軍進度的衝擊。

李文忠表示，面對敵國外患，國人當然希望強化國防以避戰，也樂見國會強力監督、專業辯論。這兩年國防部有許多令人詬病的地方，譬如說：某些奇奇怪怪的公司投彈藥標案，啟人疑竇；再譬如說，已成軍的M1A2T戰車適合台灣西部作戰環境嗎？在失去空優海優後，敵無人機百架千架臨空攻擊下，M1A2T究竟是地表最強戰車還是靶子？

上述兩件事都證明國會及專業的重要性，也就是不只是談花多少錢，更要談論花在哪裡，什麼才是台灣花得起的國防規劃。不光是講「愛台」、「支持國防」，更要講求戰略構想、戰術需求、成本效益、武器選項，才能提高在台海戰場上的嚇阻力及存活率。

李文忠表示，但到目前為止朝野都令人失望。在野黨團表現的不是強力監督、專業辯論，是抹黑造謠。如無端指控國內生產部份是弊案，還沒有預算還沒有建案就有弊案了？這是把懷疑當作事實，不必查證，堪稱不自重、糟塌人，效果是個人蹭聲量、討好同温層，整體結果是藍綠白心理距離更遙遠，更嫌惡對方，朝野理性問責更遙不可及。

他進一步說，就「抹」這方面綠營好不到哪裡去，一天天抹紅別人。我們的敵人是中共及其在國内的同路人，國民黨、民眾黨是競爭對手，有中國感情者是記憶不同的同胞，希望和平、交流是多數國人的期待，綠營習於將藍營打成紅營，將對手推向對岸，這是在配合北京分裂台灣內部的策略，也在替國民黨內的紅統派添薪火，愚不可及。

李文忠說，以這次國防特別預算的爭議為例，主張8000億以上的韓國瑜、盧秀燕、侯友宜、蔣萬安、趙少康、陳永康、徐巧蕊、賴士葆等人，哪一位是紅統派？紅統派不會作這種主張，但除了陳永康以外，哪一位沒被抹紅過？你（妳）可以解釋抹紅是少數人，但多數綠營菁英會覺得不安或不妥嗎？