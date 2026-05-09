快訊

流通商戰／超商超市互併界線漸模糊 如何整合成考驗

不只偷拍！高雄愛爾麗爆逾期藥品、病歷疑造假 最高重罰605萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

檢視軍購特别預算朝野對話 李文忠：綠營抹紅愚不可及

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
退輔會前副主委李文忠。圖/本報資料照
退輔會前副主委李文忠。圖/本報資料照

立法院昨天表決「國防特別條例」三讀通過藍白「7800億元版本」，退輔會前主委李文忠認為，這項結果「差強人意」。而他檢視全案朝野對話過程，指綠營習於將藍營打成紅營，是「愚不可及」的行為。

李文忠表示，「1.25兆元」軍購特别預算版本，有完整的國防配套規劃，但不必上綱到與預算編列方式劃上等號，難道以年度預算支應就不能支撐完整的建軍配套規劃？被排除的中科院委製、國防自主生產、台美軍事合作、對外商購均至關重要，有時間迫切性的項目國防部失職未納入今年年度預算又未能爭取納入「特別預算條例」中，應亡羊補牢，務必以追加預算等方式應處，降低延宕建軍進度的衝擊。

李文忠表示，面對敵國外患，國人當然希望強化國防以避戰，也樂見國會強力監督、專業辯論。這兩年國防部有許多令人詬病的地方，譬如說：某些奇奇怪怪的公司投彈藥標案，啟人疑竇；再譬如說，已成軍的M1A2T戰車適合台灣西部作戰環境嗎？在失去空優海優後，敵無人機百架千架臨空攻擊下，M1A2T究竟是地表最強戰車還是靶子？

上述兩件事都證明國會及專業的重要性，也就是不只是談花多少錢，更要談論花在哪裡，什麼才是台灣花得起的國防規劃。不光是講「愛台」、「支持國防」，更要講求戰略構想、戰術需求、成本效益、武器選項，才能提高在台海戰場上的嚇阻力及存活率。

李文忠表示，但到目前為止朝野都令人失望。在野黨團表現的不是強力監督、專業辯論，是抹黑造謠。如無端指控國內生產部份是弊案，還沒有預算還沒有建案就有弊案了？這是把懷疑當作事實，不必查證，堪稱不自重、糟塌人，效果是個人蹭聲量、討好同温層，整體結果是藍綠白心理距離更遙遠，更嫌惡對方，朝野理性問責更遙不可及。

他進一步說，就「抹」這方面綠營好不到哪裡去，一天天抹紅別人。我們的敵人是中共及其在國内的同路人，國民黨、民眾黨是競爭對手，有中國感情者是記憶不同的同胞，希望和平、交流是多數國人的期待，綠營習於將藍營打成紅營，將對手推向對岸，這是在配合北京分裂台灣內部的策略，也在替國民黨內的紅統派添薪火，愚不可及。

李文忠說，以這次國防特別預算的爭議為例，主張8000億以上的韓國瑜、盧秀燕、侯友宜、蔣萬安、趙少康、陳永康、徐巧蕊、賴士葆等人，哪一位是紅統派？紅統派不會作這種主張，但除了陳永康以外，哪一位沒被抹紅過？你（妳）可以解釋抹紅是少數人，但多數綠營菁英會覺得不安或不妥嗎？

李文忠 國防部 國防特別條例

延伸閱讀

冷眼集／抹紅是真…軍購預算喊價 拆穿綠營假面具

軍購預算三讀…上限7,800億 總統：跨出不容易一步

軍購條例三讀 軍事專家：趕在「川習會」前展現防衛決心

特別條例三讀 對美軍購上限7800億元

相關新聞

不排除提二次特別軍購補足1.25兆 綠委：藍內部矛盾恐再被挑起

立法院昨天三讀規模7800億元的軍購特別預算條例，距離行政院版本的1.25兆元有段落差。民進黨昨天官方回應提及「仍不放棄尋求其他積極方案，補足被在野黨忽視、打折的國防缺口」。一位民進黨立委就透露，行政部門不排除再推出第二次軍購條例，且評估這回在野陣營的立場，支持補足軍購的聲音只會更強。

軍購特別預算通過 藍營評估鄭麗文6月訪美警報解除

立法院三讀通過軍購特別條例，預算金額共計7800億元，但低於1.25兆元的政院版。有熟悉台美關係的藍營人士說，國民黨主席鄭麗文訪美行的警報解除，有更大的空間說明達成台海和平的構想，不至陷入軍購預算的泥沼。

特別軍購確定7800億 美國務院：若有資金延宕 是對中共讓步

我立法院三讀通過軍購特別條例，預算金額共計7800億元。美國國務院8日表示，美方對特別預算的通過備受鼓舞，但美國也提醒說，後續軍售項目若有資金上的延宕，都是對中國共產黨的讓步。

綠圖軍購1.25兆拿好拿滿 林沛祥嗆：拚百貨周年慶滿額加碼？

立法院昨日三讀通過軍購特別條例，匡列預算規模7800億元。不過，傳出民進黨方面堅持1.25兆元，不排除再提第二次軍購特別條例草案。國民黨立院黨團書記長林沛祥質疑民進黨在拚百貨周年慶滿額加碼，他並重申支持國防安全，但人民的納稅錢不是無限額信用卡，更不能變成特定廠商的長期飯票。

指軍購預算如菜市場喊價 馬文君：若我做主 支持的是0

立法院昨日三讀通過軍購特別條例，預算規模比官方期待大砍超過三分之一。國民黨立委馬文君今表示，她既不支持8000億元的規模，也不支持「3800億元+N」的設計；馬文君也說，整個國家大半年來把百姓納稅錢當成在菜市場喊價，如果她可以全權做主，她支持的是0。

新聞幕後／軍購轉折…黃國昌折衝 鄭麗文72小時拆彈

國民黨團、民眾黨團共提軍購七千八百億元版本，讓折騰已久的軍購風暴終於落幕。據了解，國民黨主席鄭麗文本周展開七十二小時拆彈，中間關鍵轉折在於民眾黨主席黃國昌扮演折衝角色，提出版本說服了鄭麗文，另外立法院長韓國瑜與台中市長盧秀燕也從中發揮影響力，藍白討論到前晚才正式拍板定案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。