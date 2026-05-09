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軍購特別預算通過 藍營評估鄭麗文6月訪美警報解除

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報資料照
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報資料照

立法院三讀通過軍購特別條例，預算金額共計7800億元，但低於1.25兆元的政院版。有熟悉台美關係的藍營人士說，國民黨主席鄭麗文訪美行的警報解除，有更大的空間說明達成台海和平的構想，不至陷入軍購預算的泥沼。

鄭麗文預計6月訪美，日前行程曝光，計畫訪問美國2周，預計在6月8日至6月12日訪問華盛頓特區；除訪問華府之外，鄭麗文也規畫造訪舊金山、波士頓、紐約、德州、洛杉磯等地。不過，有知情人士表示，行程仍有微調的空間，還沒有做最後定案。

至於鄭麗文訪美期間，原本預期須針對軍購特別條例延宕一事向美方說明，不過隨著立院已三讀通過7800億元預算規模，有藍營人士認為說，鄭麗文已經警報解除，有更大的空間大展拳腳。

據了解，原本國民黨內已針對「3800億元＋N」的版本研擬好對美說法，希望美國尊重台灣內政攻防，同時也盼說明「Ｎ」代表無限可能性，象徵國民黨支持台灣國防的決心。

該藍營人士表示，現在既然通過了總比沒有通過好，指鄭麗文過去一直備受質疑，被批評意圖阻擋軍購特別條例，現在問題已經解決，稱「通過還是最重要的」。

他認為說，鄭麗文要說明的部分已經大幅減少，可以更專注於說明她對於台海和平的構想，不至於陷入解釋軍購預算的泥沼。

藍營人士指出，可以料想美國共和黨保守派希望軍購特別條例的預算能夠全額通過，但在國內藍綠強力對立的情況之下，要達成目標非常困難，能夠在這麼短的時間內把預算從3800億元提高到7800億元，已是很不容易的結果。

該藍營人士認為說，現在的變數反而是川習會，不知道新一波對台軍售是否有可能發生變動。

根據路透報導，美國有一項涵蓋先進攔截飛彈的對台大型軍售案準備呈交美國總統川普批准，可能在訪問中國後簽署；報導說，這項軍售案總值約140億美元。

鄭麗文 軍購

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