昨喊鄭麗文要尊重藍委 趙少康今再喊：國民黨不能只靠黃復興

立法院昨日三讀通過軍購特別條例，預算規模為7800億元。中廣前董事長趙少康即表示，立法院通過的軍購金額是他的主張，他喊話國民黨主席鄭麗文「須學會尊重黨籍立委與立院黨團」，別被特定勢力綁架，小心不要最後搞到「令不出黨中央」。趙少康今日再說，國民黨千萬不能成為黃復興的黨，只靠黃復興，選舉是不會贏的。

昨日在立院三讀軍購條例後，趙少康便喊話，鄭麗文必須學會尊重黨籍立委與立院黨團，否則她跟中共總書記習近平會面的「一點點紅利」很快就會被消耗殆盡，國民黨也不能被某些特定勢力綁架，她千萬要小心不要最後搞到「令不出黨中央」。

趙少康今日受訪又說，國民黨員愈來愈少，那時有2、300萬，後來有4、50萬，現在到底剩多少，他搞不清楚。選黨主席，6萬5千票就當選了，任何區域立委都要10萬票以上當選。

趙少康說，國民黨千萬不能成為黃復興的黨，國民黨千萬不能只以黨員、黃復興為主。黃復興非常重要，但國民黨如果只靠黃復興，選舉是不會贏的。

趙少康說，黃復興是骨幹、基礎，非常重要，但必須要擴大的。如果到最後，國民黨就是黃復興，黃復興就是國民黨，其他人愈來愈少，國民黨將來怎麼能廣納社會的基礎？

趙少康說，廣納社會各階層的黨員跟幹部，對國民黨非常重要，這是要命的關鍵，他不知道聽不聽得進去，