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影／藍白通過7800億元軍購預算 蔣萬安：支持合理必要採購
台北市長蔣萬安今天上午前往松山慈祐宮，參加「恭祝天上聖母1067周年三獻大典」。慈祐宮依往例再度捐贈台北市政府消防局消防水箱車「慈祐6號」，並捐贈X光機系統給台大醫院金山分院，蔣萬安代表市府頒發感謝狀致意。
今天活動由松山慈祐宮董事長陳玉峰及聯合捐贈者溫明遠代表接受感謝狀。蔣萬安感謝慈祐宮長期投入公益，協助提升消防救災與醫療量能。
蔣萬安在參拜前受訪時，也回應立法院日前由藍白聯手通過7800億元軍購預算案。他表示，看到相關軍事採購已有進展，黨團展現高度團結，在野黨也共同努力推動相關預算。蔣萬安指出，他一向堅定支持厚植台灣國防實力，並支持必要且合理的軍事採購，同時也期待後續預算執行能確保「每一筆錢都用在刀口上」。
另外，針對外界以「權值股」形容其支持度已接近高點，蔣萬安則微笑回應，「民調都是參考」，強調市府團隊會持續全力拚市政，為市民爭取最大福祉。
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