聽新聞
0:00 / 0:00
影／侯友宜：既然軍購案已通過 應趕快落實執行、緊盯進度
新北市長侯友宜今天上午被問到立法院昨天通過上限7800億元軍購特別條例的看法時，依然強調「沒有國防就沒有台灣」。他表示，既然朝野都已經通過了，就要趕快落實執行，緊盯進度。
今天是媽祖誕辰，侯友宜從清晨7時許就開始先後到板橋慈惠宮、三重聖佑宮、永和湄聖宮媽祖廟參加活動，第二站在三重區聖佑宮參拜、贈匾之後受訪被問到對軍購案的看法。
他說，沒有國防就沒有台灣，既然朝野都已經通過了軍購特別條例，就要趕快落實執行，緊盯進度，希望國防的自衛能力能夠更加提升，保護中華民國、保護台灣。
侯友宜對現場來賓和信眾致詞時則說，今天農曆3月23日是媽祖生日，所以一早就到三重聖佑宮參拜。他自己從小到大都是拜媽祖，感謝媽祖這10幾年來從他擔任副市長、市長以來對新北市的照顧，讓這個地方更好，繼續庇佑國泰民安、風調雨順。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。