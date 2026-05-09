影／侯友宜：既然軍購案已通過 應趕快落實執行、緊盯進度

新北市長侯友宜今天上午被問到立法院昨天通過上限7800億元軍購特別條例的看法時，依然強調「沒有國防就沒有台灣」。他表示，既然朝野都已經通過了，就要趕快落實執行，緊盯進度。

今天是媽祖誕辰，侯友宜從清晨7時許就開始先後到板橋慈惠宮、三重聖佑宮、永和湄聖宮媽祖廟參加活動，第二站在三重區聖佑宮參拜、贈匾之後受訪被問到對軍購案的看法。

他說，沒有國防就沒有台灣，既然朝野都已經通過了軍購特別條例，就要趕快落實執行，緊盯進度，希望國防的自衛能力能夠更加提升，保護中華民國、保護台灣。

侯友宜對現場來賓和信眾致詞時則說，今天農曆3月23日是媽祖生日，所以一早就到三重聖佑宮參拜。他自己從小到大都是拜媽祖，感謝媽祖這10幾年來從他擔任副市長、市長以來對新北市的照顧，讓這個地方更好，繼續庇佑國泰民安、風調雨順。

今天是媽祖誕辰，新北市長侯友宜（右二）上午到三重區聖佑宮參拜、贈匾。記者林昭彰／攝影