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蘇巧慧批藍白刪軍購4700億 憂影響國軍戰力與國防安全

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今批評藍白刪除4700億軍購預算。記者張策／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今批評藍白刪除4700億軍購預算。記者張策／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今出席板橋慈惠宮天上聖母聖誕遶境活動，針對立法院日前通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」時表示，國防應尊重專業，行政院與美方經長時間研議後提出1.25兆元版本，但國民黨與民眾黨最終刪除約4700億元預算，恐影響國軍未來戰力。

蘇巧慧表示，被刪除的項目包括無人機、作戰系統等重要建置內容，「這不但危害未來國軍安全，也影響國家戰力」。她強調，台灣是民主國家，全體國人應共同守護國家安全。

立法院日前三讀通過軍購特別條例，藍白版本將原先行政院規畫的1.25兆元下修至約7800億元，並調整部分採購內容，引發朝野對國防預算規模與不對稱作戰方向的爭論。

藍白陣營則主張，修正後版本仍保留海馬士多管火箭系統、反甲飛彈及防空飛彈等重要軍購項目，同時要求新增軍購案須經立法院監督審查。

蘇巧慧 國防預算

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