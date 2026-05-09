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軍購三讀 國民黨團駁國防部：是民進黨反對台美合作計畫

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院昨日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，8年編列上限7800億元對美軍購預算，但國防部表示排除商購、委製將「造成戰力缺口」。國民黨立院黨團駁斥，事實並非如此。商購、委製弊案不查，國防部還好意思喊冤？圖／國民黨團臉書
立法院昨日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，8年編列上限7800億元對美軍購預算，但國防部表示排除商購、委製將「造成戰力缺口」。國民黨立院黨團駁斥，事實並非如此。商購、委製弊案不查，國防部還好意思喊冤？圖／國民黨團臉書

立法院昨日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，8年編列上限7800億元對美軍購預算，但國防部表示排除商購、委製將「造成戰力缺口」。國民黨立院黨團駁斥，事實並非如此。商購、委製弊案不查，國防部還好意思喊冤？

國民黨團表示，過去採購制度漏洞百出，連馬桶商、茶葉行都能標到國防案大賺一筆，弊案連環爆卻至今無人究責。特別條例排除這兩類，正是要堵住採購破洞，國防部不思檢討，反而抱怨被綁手綁腳？

國民黨團指出，AI模組本就該編一般預算。國防部點名的「TAK/TNN戰術網路」，本就編列於年度一般預算，C5ISR應編入年度預算，怎能用 8 年期的特別預算硬塞？這是最基本的財政紀律。

國民黨團表示，彈藥產線不是 8 年的事。「軍備產能新（擴）建產線」與「通用彈藥」籌購，是橫跨數十年的長期項目，擠進8年特別預算,才是真正扭曲建軍節奏。國防部把長期項目當短期帳列，才是戰力風險的根源。

國民黨團強調，力挺台美合作。特別條例已通過由國民黨、民眾黨共同提出的附帶決議，要求行政院於民國116年度總預算覈實編列「台美共同研發及採購合作」相關預算，明年正式上路。

國民黨團重申，真正在投下反對的是是民進黨團。現在卻倒打一耙、怪在野黨擋國防？國民黨支持國防、支持台美合作。反對的，是浪費、是黑箱、是甩鍋政治。請國防部回到專業，不要替執政黨打政治戰。

國防部 國民黨團 國家安全

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