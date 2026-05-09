立院通過軍購特別預算 美參議員表歡迎：釋出強烈決心

立法院三讀通過軍購特別條例，預算金額共計7800億元，美國聯邦參院外交委員會民主黨籍首席議員夏亨（Jeanne Shaheen）和共和黨籍參議員匡希恆（John Curtis）8日發出聲明，對預算通過表示歡迎。

聲明內容指出，適逢印太地區和平穩定的關鍵時刻，台灣通過這項預算，釋出強烈決心的訊號。

夏亨和匡希恆表示，台灣通過這項補充性國防預算，將強化台灣嚇阻能力，以對抗中國增強中的挑釁。

聲明提到，台灣國會表決通過國防特別預算，象徵台灣嚴肅以對強化台灣防衛的急迫需求，來面對北京方面加大中的軍事威嚇和壓力行動。

聲明表示，隨著中國持續試探威脅和挑釁的極限，台灣對長期嚇阻的投資象徵台灣的團結與準備狀態；美方也期待台灣領袖提出更多措施，在未來持續強化不對稱作戰能力和國內防衛生產的投資，指這對長期嚇阻是必要的。

聲明最後指出，美國與台灣人民的夥伴關係堅若磐石，美國國會會繼續支持台灣的自我防衛能力，並維護台海的穩定。

夏亨和匡希恆日前率團訪問台灣，成員包括共和黨的提里斯（Thom Tillis）及民主黨的羅森（Jacky Rosen）；他們不但在訪問期間呼籲台灣通過軍購特別預算，同時也在訪台後寫信給台灣立法院，要求通過軍購特別預算，指該預算不只是針對美國對台軍售，也加速台灣生產不對稱作戰能力。