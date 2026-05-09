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特別軍購確定7800億 美國務院：後續若有資金延宕 是對中共讓步

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
台美關係示意圖。(本報系資料照)
台美關係示意圖。(本報系資料照)

我立法院三讀通過軍購特別條例，預算金額共計7800億元。美國國務院8日表示，美方對特別預算的通過備受鼓舞，但美國也提醒說，後續軍售項目若有資金上的延宕，都是對中國共產黨的讓步。

立法院三讀通過軍購特別條例，根據藍白黨團針對軍購特別條例提出的修正動議，明定採購項目包括美方已公開的M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反甲飛彈、拖式2B反甲飛彈等5項；預算上限為新台幣3000億元。

另外，美國政府在軍購特別條例施行後一年內同意出售的軍購項目，包括軟、硬殺混合反制無人機系統，各型反彈道及防空飛彈、中低空防空飛彈以及反甲飛彈戰備存量補充等案，待美國政府正式同意售予後，依據發價書覈實編列預算，預算上限為新台幣4800億元。

根據三讀通過的軍購特別條例，預算規模合計7800億元，低於行政院原本提出的1.25兆元，最後通過的條例內容也沒有納入商業採購與國內委製等項目。

對於台灣通過軍購特別條例，有美國國務院發言人表示，台灣在無益處的停滯之後通過特別防衛預算，美方感到備受鼓舞，但美國也提醒說，後續軍售項目若有資金上的延宕，都是對中國共產黨的讓步。

該發言人也表示，依循台灣關係法和逾45年、跨越數個政府的承諾，美國支持台灣取得關鍵防衛能力，以對應台灣所面臨的威脅。

軍購特別條例 軍購 中共 美國

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