政院：持續建構自衛能力

立法院昨三讀通過軍購特別條例，行政院發言人李慧芝表示，部分重要戰力的建構得以往前推進第一步。但「台灣之盾」、「ＡＩ擊殺鏈」及「國防自主」三塊拼圖環環相扣、缺一不可，此次未能納入，行政院會將持續以合法合憲方式，建構台灣的完整自主防衛能力。

李慧芝表示，自行政院於去年十一月提出特別條例以來，歷經一六二天、近半年國防部持續與立法院朝野黨團說明溝通。行政院原提出的一點二五兆元版本，是基於台灣整體防衛需求，經長期評估所提出的完整規畫，涵蓋「台灣之盾」、「ＡＩ擊殺鏈」及「國防自主」三大面向，共同構成相互支撐、不可分割的防衛體系。

此次立法院通過版本規模約為七千八百億元，與原案仍有相當落差，尚有多項具有高度必要性與急迫性的項目未能納入，包括：無人載具及反制系統、ＡＩ輔助與聯合情監偵系統、國防供應鏈建構、國防自主委製，以及台美共同研發與採購裝備系統等。

李慧芝強調，強化自我防衛、提升不對稱作戰能力及推動國防自主，是國家長遠發展的重要方向。行政院後續仍將持續以合法合憲方式，建構台灣的完整自主防衛能力。