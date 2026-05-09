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國防部：排除商購、委製 不利完整建軍

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

立法院昨天三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，規畫自民國一一五至一二二年，編列上限為新台幣七八○○億元對美軍購案，國防部晚間表示，三讀法案完全排除商購及委製案項，有損國防建軍規畫之完整性，極易造成戰力缺口。國防部強調，將針對未納特別條例案項，積極研擬應處方案，並向立法院說明溝通，以期將衝擊降至最低。

國防部指出，法案原規畫委由中科院研製的「強弓中程反彈道飛彈」，為打造「台灣之盾」骨幹，遭特別預算刪除後，若無法及時籌獲，將嚴重影響防空作戰效能。

其次，「銳鳶二型海搜戰術型無人機」、「垂直起降型無人機」、「濱海監偵型無人機」、「濱海攻擊等四類型無人機」、「小型自殺無人艇」，以及「可攜式無人機反制系統」、「機動阻絕器材」等，不但是防衛作戰關鍵戰力；且為建立國內無人產業鏈、堅實國防自主能量之基石。全數遭刪除後，將使國軍不對稱戰力建構期程大幅落後；且影響國內無人產業發展，連帶損失預期的經濟成長效益及工作機會。

另外，國軍亟需籌獲之「ＡＩ輔助情報決策模組」及「部隊覺知套件（ＴＡＫ）及台灣戰術網路（ＴＴＮ）」，有助提升作戰決策，建立共同圖像。現未納入特別條例，將延遲國軍人工智慧發展，不利構建完整擊殺鏈。

國防部指出，尤其有關台美共同研發及採購合作裝備、系統，是我國與美國為確保區域安全的創新合作機制，有利台灣快速引進新興科技。無法列入特別預算，不利全案推動及我作戰韌性與不對稱戰力的成長。

國防部 中科院 國軍 立法院 無人機

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