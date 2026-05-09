聽新聞
0:00 / 0:00

商售可能轉入年度預算 專家提醒排擠效應

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

立法院三讀通過七八○○億元軍購特別條例，國防院戰略所長蘇紫雲認為，立法院趕在「川習會」前通過，至少讓台灣可以展現最基本防衛決心與行動，同時也走出了零和的朝野焦土戰。中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，多項商售計畫應該會轉入年度預算處理，但可能因此排擠其他預算。

蘇紫雲認為，特別條例沒有依照行政院版的一點二五兆元通過當然有遺珠之憾，尤其是對國防自主方面。不過至少走出了「零與一」的朝野焦土戰，尤其在戰略上，立法院趕在「川習會」前通過特別條例，至少讓台灣可以展現最基本防衛決心與行動，至少不會變成中共的棋子，儘管立院通過的預算額度還相當不夠。

蘇紫雲說，過去的軍購弊案當然讓大家恨之入骨，不過現今軍方的廉政管理，已被國際透明組織高度肯定，後續不管商售或國內委製案件的風險應是可受控管的，後續若再有包裹式的特別預算案，朝野可在審查年度預算的附帶決議中，明訂廠商資格、實績、廠房規範及相關業務等。蘇紫雲強調，可以理解在野黨對弊案的擔憂，但從法律技術上應該可以克服。

揭仲認為，特別條例三讀條文沒有納入美國對台商售以及在台灣產製的部分，只處理「哪些項目可編入特別預算」，商售計畫應該並非如民進黨所說被全盤砍光，而是可能會轉入年度預算來處理。不過如此一來，相關案件的進度可能就會延後，例如最快可以納入明年度預算中，就要等到明年才能啟動。

此外，無可避免一定會產生預算排擠效應。揭仲估計，若有四五○○億元要納入年度預算，平均每年四至五百億元要編入軍事投資經費，勢必會對未來五至八年新建軍事投資案件造成排擠，導致有些案件期程拖長甚至遭取消。若行政院願意增加國防部年度預算配賦額度，相對也會衝擊其他的政事。

川習會 蘇紫雲 揭仲 軍購 立法院 民進黨 國防院

延伸閱讀

國防特別條例三讀 通過藍白版7,800億元預算

立院三讀通過7800億軍購 賴總統稱「跨出不容易的一步」：不是完整答案

立院三讀通過軍購特別條例 總額7800億元分2批編列

國防特別條例三讀 政院專報經立院同意始得編列預算

相關新聞

特別條例三讀 對美軍購上限7800億元

立法院昨日三讀通過軍購特別條例，朝野經過表決，通過藍白黨團提出的修正動議版本，採購項目限縮為對美軍購，預算金額共計七八○○億元，包括已公布的五項軍售下修為三○○○億元，以及美方若在條例施行後一年內同意出售防空飛彈等四項軍售，預算上限四八○○億元；全案規畫執行七年，至民國一二二年底為止。

新聞幕後／軍購轉折…黃國昌折衝 鄭麗文72小時拆彈

國民黨團、民眾黨團共提軍購七千八百億元版本，讓折騰已久的軍購風暴終於落幕。據了解，國民黨主席鄭麗文本周展開七十二小時拆彈，中間關鍵轉折在於民眾黨主席黃國昌扮演折衝角色，提出版本說服了鄭麗文，另外立法院長韓國瑜與台中市長盧秀燕也從中發揮影響力，藍白討論到昨晚才正式拍板定案。

冷眼集／抹紅是真…軍購預算喊價 拆穿綠營假面具

延宕多時的軍購特別條例，昨日在藍白兩黨的強力推動下，最終以七千八百億元的預算規模於立法院三讀通過。這本該是國家充實國防戰力的時刻，卻因民眾黨主席黃國昌的一席「喬價」爆料，徹底撕開執政黨「討價還價」的假面具。

國防部：排除商購、委製 不利完整建軍

立法院昨天三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，規畫自民國一一五至一二二年，編列上限為新台幣七八○○億元對美軍購案，國防部晚間表示，三讀法案完全排除商購及委製案項，有損國防建軍規畫之完整性，極易造成戰力缺口。國防部強調，將針對未納特別條例案項，積極研擬應處方案，並向立法院說明溝通，以期將衝擊降至最低。

政院：持續建構自衛能力

立法院昨三讀通過軍購特別條例，行政院發言人李慧芝表示，部分重要戰力的建構得以往前推進第一步。但「台灣之盾」、「ＡＩ擊殺鏈」及「國防自主」三塊拼圖環環相扣、缺一不可，此次未能納入，行政院會將持續以合法合憲方式，建構台灣的完整自主防衛能力。

商售可能轉入年度預算 專家提醒排擠效應

立法院三讀通過七八○○億元軍購特別條例，國防院戰略所長蘇紫雲認為，立法院趕在「川習會」前通過，至少讓台灣可以展現最基本防衛決心與行動，同時也走出了零和的朝野焦土戰。中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，多項商售計畫應該會轉入年度預算處理，但可能因此排擠其他預算。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。