商售可能轉入年度預算 專家提醒排擠效應

立法院三讀通過七八○○億元軍購特別條例，國防院戰略所長蘇紫雲認為，立法院趕在「川習會」前通過，至少讓台灣可以展現最基本防衛決心與行動，同時也走出了零和的朝野焦土戰。中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，多項商售計畫應該會轉入年度預算處理，但可能因此排擠其他預算。

蘇紫雲認為，特別條例沒有依照行政院版的一點二五兆元通過當然有遺珠之憾，尤其是對國防自主方面。不過至少走出了「零與一」的朝野焦土戰，尤其在戰略上，立法院趕在「川習會」前通過特別條例，至少讓台灣可以展現最基本防衛決心與行動，至少不會變成中共的棋子，儘管立院通過的預算額度還相當不夠。

蘇紫雲說，過去的軍購弊案當然讓大家恨之入骨，不過現今軍方的廉政管理，已被國際透明組織高度肯定，後續不管商售或國內委製案件的風險應是可受控管的，後續若再有包裹式的特別預算案，朝野可在審查年度預算的附帶決議中，明訂廠商資格、實績、廠房規範及相關業務等。蘇紫雲強調，可以理解在野黨對弊案的擔憂，但從法律技術上應該可以克服。

揭仲認為，特別條例三讀條文沒有納入美國對台商售以及在台灣產製的部分，只處理「哪些項目可編入特別預算」，商售計畫應該並非如民進黨所說被全盤砍光，而是可能會轉入年度預算來處理。不過如此一來，相關案件的進度可能就會延後，例如最快可以納入明年度預算中，就要等到明年才能啟動。

此外，無可避免一定會產生預算排擠效應。揭仲估計，若有四五○○億元要納入年度預算，平均每年四至五百億元要編入軍事投資經費，勢必會對未來五至八年新建軍事投資案件造成排擠，導致有些案件期程拖長甚至遭取消。若行政院願意增加國防部年度預算配賦額度，相對也會衝擊其他的政事。