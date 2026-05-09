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冷眼集／抹紅是真…軍購預算喊價 拆穿綠營假面具

聯合報／ 本報記者屈彥辰
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延宕多時的軍購特別條例，昨日在藍白兩黨的強力推動下，最終以七千八百億元的預算規模於立法院三讀通過。這本該是國家充實國防戰力的時刻，卻因民眾黨主席黃國昌的一席「喬價」爆料，徹底撕開執政黨「討價還價」的假面具。

長期以來，民進黨政府與賴清德總統對外口口聲聲強調，軍購預算必須維持在一點二五兆元，宣稱這是捍衛台灣主權的「底線」，甚至威脅若少於此數將有損國防安危，讓國際無法看見台灣捍衛自己的決心。

民進黨口中的堅持，在黃國昌所揭露的喬價內幕後，真相顯得極其諷刺。黃國昌透露，執政黨公開堅持一點二五兆元「一毛都不能刪」，民進黨立院黨團總召蔡其昌與行政院卻私下向民眾黨「求情」，縮水成「八千億元再加六百億元就好」。

令人不解，如果政院版一點二五兆元真的是攸關生死的國防底線，為何在政治利益交換時，可以瞬間「折價」近四千億元？這種隨意喊價的態度，證明了民進黨口中的國防需求根本是數字遊戲。

過去這段時間，藍白兩黨針對軍購特別預算規模提出質疑時，動輒被綠營貼上「紅色標籤」。只要是在野黨要求嚴審預算，綠營側翼與政客便指控這是「配合中共演出」。更甚者是，國民黨主席鄭麗文訪問大陸前，還被惡意放話，指鄭拿軍購預算去換取「鄭習會」門票。

這場軍購條例的攻防戰，讓國人看清楚，民進黨堅持一點二五兆元軍購預算不容在野黨半點質疑，只要在野黨開始嚴審、監督，就動輒被扣上擋國防、中共同路人等大帽，如今藍白通過了七千八百億元軍購條例，數字也不小，賴清德總統仍不滿意稱國防供應鏈未完整納入，實在應該趕快捲起袖子拚國防，才對得起納稅人的血汗錢。

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