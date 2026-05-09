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新聞幕後／軍購轉折…黃國昌折衝 鄭麗文72小時拆彈

聯合報／ 本報記者王小萌唐筱恬
立法院通過軍購條例，總金額匡列七千八百億元，採購項目增第二批發價書項目，如軟、硬殺混合反制無人機系統、中低空防空系統（圖）等。圖／聯合報系資料照片
立法院通過軍購條例，總金額匡列七千八百億元，採購項目增第二批發價書項目，如軟、硬殺混合反制無人機系統、中低空防空系統（圖）等。圖／聯合報系資料照片

國民黨團、民眾黨團共提軍購七千八百億元版本，讓折騰已久的軍購風暴終於落幕。據了解，國民黨主席鄭麗文本周展開七十二小時拆彈，中間關鍵轉折在於民眾黨主席黃國昌扮演折衝角色，提出版本說服了鄭麗文，另外立法院長韓國瑜與台中市長盧秀燕也從中發揮影響力，藍白討論到昨晚才正式拍板定案。

政院去年十一月提出軍購一點二五兆 元版本後，民眾黨拋出四千億元版本，國民黨則提出黨版「三千八百億元＋Ｎ」。盧秀燕、國民黨前主席朱立倫、戰鬥藍領袖趙少康相繼喊話，認為軍購應在八千億元左右，引爆藍營軍購黨版派與加碼派路線之爭。

國民黨中央直到上周對黨版「三千八百億元＋Ｎ」的態度，雖並非鐵板一塊，但態度也未有動搖，真正的轉折關鍵反而是黃國昌。據了解，民眾黨早在兩周以前就研擬出八千億版本，眼見國民黨內部紛爭不斷檯面化，讓黃國昌感到憂心，於是在五月四日主動聯繫國民黨團總召傅崐萁，盼藍營能支持民眾黨版本。

據了解，傅崐萁將訊息轉達給鄭麗文後，鄭麗文與黃國昌在五日展開深夜對談約兩小時，最終鄭麗文點頭同意採納民眾黨方案。接著鄭麗文為凝聚黨內共識，於六日邀約立法院長韓國瑜餐敘，隔日南下台中與盧秀燕展開牛肉麵會，向黨內山頭說明立場。

藍白最終定調的軍購版本為七千八百億元，第一批發價書為三千億元，第二批軍購則是透過機密會議、國防部報告等所計算出四千八百億元軍購上限。據了解，鄭麗文會支持的主因是，黨版與民眾黨的「第一批加第二批發價書」意思相差不遠，鄭麗文也可對外論述是將黨版的「加N」更明確化。

而另外一個轉折則是黃國昌爆料，民進黨團總召蔡其昌以及行政院高層私下拜託民眾黨，軍購案其實只要八千億元再加六百億元就好，等於是隔空向藍營釋放訊息，民進黨有意「綠白合」，也讓藍營深感必須快速整合並且加緊三讀闖關，否則面對年底大選藍白合將出現破口。

軍購案折騰大半年終落幕，鄭麗文平息了軍購戰場，昨天也展現柔軟身段親自到黨團致謝，但歷經這段時間的震盪，國民黨的內傷恐怕還會餘波盪漾。

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