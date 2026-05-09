特別條例三讀 對美軍購上限7800億元

立法院會昨天三讀通過藍白「軍購特別條例」修正動議版本，國民黨主席鄭麗文（前排右三）、民眾黨主席黃國昌（前排右四）與藍白立委在議場前宣示。記者蘇健忠／攝影

立法院昨日三讀通過軍購特別條例，朝野經過表決，通過藍白黨團提出的修正動議版本，採購項目限縮為對美軍購，預算金額共計七八○○億元，包括已公布的五項軍售下修為三○○○億元，以及美方若在條例施行後一年內同意出售防空飛彈等四項軍售，預算上限四八○○億元；全案規畫執行七年，至民國一二二年底為止。

鄭麗文：不讓國會淪橡皮圖章

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌在法案三讀後現身立院議場前，與立委共同舉行記者會。鄭麗文說，藍白兩黨負責任守住台灣主權國家國會運作的原則與底線，不讓國會淪為橡皮圖章。黃國昌表示，民眾黨支持對美軍購，但幫人民把關，不像民進黨東拼西湊、菜市場喊價。

賴清德總統昨晚透過臉書發文表示，這是近半年的溝通後，跨出不容易的一步，卻不是完整的答案；立院三讀案固然回應若干重大對美軍事採購的需要，但包括無人機國產與委製，及國防供應鏈建立等關鍵項目沒被完整納入，這些不是附屬選項，更不是可被擱置的選項。

立法院三讀通過藍白提出的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，明定第一批採購項目為三千億元，項目包括美方已公開的M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍反甲飛彈、拖式2B反裝甲飛彈等五項。

後續軍購 依發價書編列預算

條例明定，美國政府在軍購特別條例施行後一年內同意出售的軍購項目，包括軟、硬殺混合反制無人機系統，各型反彈道及防空飛彈、中低空防空飛彈以及反甲飛彈戰備存量補充等案，待美國政府正式同意售予後，依據發價書覈實編列預算，上限為新台幣四八○○億元。

條例明定以特別預算方式編列，各項經費非經立法院同意不得互相流用，但若經費額度因匯率變動影響超過上限的部分，得以總預算方式編列。特別條例的施行期間，從公布日施行至民國一二二年底為止，必要時得經立法院同意延長。

一年一期 期滿分期籌編審議

三讀條文也規定，採購採一年一期方式編列，期滿後後續預算及期程，經立法院同意後，分期辦理預算籌編及審議。行政院應於條例通過後一個月內，針對過去五年軍事採購的項目、金額、效益與到貨情形，以及採購項目如何提升聯戰效能等向立法院提出專案報告，經立法院同意後始得籌編預算案，並應在立院同意後兩個月內，將第一批特別預算送立院審議。

國民黨團總召傅崐萁說，民進黨政府向台灣人索取高額國防預算，在野黨接下來一定要為民脂民膏把關，不能縱容賴清德政府讓賣茶葉、賣馬桶、做裝潢的都改行做軍火商，將全力監督粉碎所有民進黨和綠友友相關的弊端。

民進黨發言人李坤城表示，遺憾在野黨始終無視國防部與行政單位的多次說明，將美方與國際的提醒當作耳邊風，不僅限縮台灣防衛量能，更可能讓未來國防安全出現破口。