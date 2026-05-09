川習會前軍購預算三讀拍板 展現防衛決心

立法院三讀通過7,800億元軍購特別條例，國防院戰略所長蘇紫雲認為，立法院趕在「川習會」前通過，至少讓台灣可以展現最基本防衛決心與行動，同時也走出零和朝野焦土戰。中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，多項商售計畫應該會轉入年度預算處理，但可能因此排擠其他預算。

蘇紫雲認為，特別條例沒有依照行政院版的1.25兆元通過當然有遺珠之憾，尤其是對國防自主方面。不過至少走出「零與一」的朝野焦土戰，尤其在戰略上，立法院趕在「川習會」前通過特別條例，至少讓台灣可以展現最基本防衛決心與行動，至少不會變成中共的棋子，儘管立院通過的預算額度還相當不夠。

揭仲認為，特別條例三讀條文沒有納入美國對台商售及在台灣產製部分，不過特別條例只處理「哪些項目可編入特別預算」，商售計畫應該並非如民進黨所說被全盤砍光，而是可能會轉入年度預算處理。