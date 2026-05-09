軍購預算三讀…上限7,800億 總統：跨出不容易一步

立法院會昨（8）日三讀通過攸關對美軍購的國民黨和民眾黨版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，預算上限共匡列7,800億元。

對美軍購預算案三讀通過後，賴清德總統表示，此舉讓包括海馬士多管火箭系統在內的多項關鍵裝備採購，終於得以推進。這是歷經近六個月溝通後，跨出不容易的一步。不過，這只是第一步，還不是完整的答案。

國防特別條例三讀通過重點

賴總統指出，包括無人機國產與委製、國防供應鏈建立、指管與決策輔助系統、國防自主委製與台美共同研發等關鍵項目，仍未被完整納入。

他強調，這些能力不是附屬項目，更不是可以被擱置的選項。他期待國會朝野能在這一步基礎上，共同合作，加速七大防衛能力的完整建構。

行政院發言人李慧芝回應，行政院原規劃除強化防衛戰力外，也希望透過國防自主及非紅供應鏈布局，擴大國內產業量能，強化台灣整體安全與戰力韌性。原本政院提出的版本預算為1.25兆元。

藍白版「軍購特別條例」 修正重點，明定第一批軍購發價書預算上限3,000億元、第二批軍購發價書預算上限4,800億元，行政院於條例通過後一個月內提出相關專報，經立院同意後始得籌編預算案，並於二個月內送立院審議。

國民黨團總召傅崐萁說明，依照美國的發價書及國防部專案報告，第一波軍購111億美元，有20億美元經已編入年度預算，90億美元編入特別預算，所以國民黨團所提版本，第一期上限為3,000億元。

同時，國防部向立法院報告的第二波美國對台軍售，包括愛國者飛彈、地獄火飛彈及相關反無人機防空系統，國民黨團也願意全力支持，總金額4,800億元。第一期加第二期總共7,800億元。

三讀條文明定，採購採一年一期方式編列，期滿後後續預算及期程，經立法院同意後，分期辦理預算籌編及審議。

三讀條文也明定，行政院應於條例通過後一個月內，就第一批發價書預算案向立法院提出過去五年軍事採購項目、金額、效益與到貨情形、籌獲建軍後如何有效提升聯合作戰效能、採購項目籌獲期程、預期交貨時間，以及採購後國軍人員維持、後勤補給支援、資訊通信系統維護的策進作為等專案報告，經立法院同意後始得籌編預算案。第二批發價書預算案亦同。