立院三讀軍購條例 政院：將以合法合憲方式建構完整自衛能力

立法院今天三讀通過軍購特別條例，行政院發言人李慧芝表示，部分重要戰力的建構得以往前推進第一步。但「台灣之盾」、「AI擊殺鏈」及「國防自主」三塊拼圖環環相扣、缺一不可，相關內容此次未能納入，行政院會將持續以合法合憲方式，建構台灣的完整自主防衛能力。

李慧芝表示，自行政院於去年11月提出特別條例以來，歷經162天、近半年國防部持續與立法院朝野黨團說明溝通。行政院原提出的1.25兆元版本，是基於台灣整體防衛需求，經長期評估所提出的完整規劃，涵蓋「台灣之盾」、「AI擊殺鏈」及「國防自主」三大面向，共同構成相互支撐、不可分割的防衛體系。

此次立法院通過版本規模約為7800億元，與原案仍有相當落差，尚有多項具有高度必要性與急迫性的項目未能納入，包括：無人載具及反制系統、AI輔助與聯合情監偵系統、國防供應鏈建構、國防自主委製，以及台美共同研發與採購裝備系統等，相關能力建構的重要性與急迫性，並未因今天通過特別條例而有所降低。

李慧芝表示，行政院原規劃除強化防衛戰力外，也希望透過國防自主及非紅供應鏈布局，結合台美合作與國防需求，擴大國內產業量能，帶動技術升級與產業發展，進一步強化台灣整體安全與戰力韌性。相關內容此次也未能納入，但強化國防自主量能的需求刻不容緩。

她指出，「精準火砲」等七大防衛能力彼此環環相扣，攸關國家安全與整體防衛韌性，不應有所缺漏。期待朝野政黨能在既有基礎上持續凝聚共識，儘速補足整體防衛體系所需關鍵戰力。

李慧芝強調，強化自我防衛、提升不對稱作戰能力及推動國防自主，是國家長遠發展的重要方向。行政院後續仍將持續以合法合憲方式，鍥而不捨建構台灣的完整自主防衛能力。