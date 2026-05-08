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立院三讀通過7800億軍購 賴總統稱「跨出不容易的一步」：不是完整答案

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國防特別條例通過7,800億元版 賴總統：跨出不容易的一步

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
賴清德總統。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

立法院會8日下午三讀國防特別條例，通過在野黨團提出預算7,800億元版本。對此，賴清德總統晚間表示，此舉讓包括海馬士多管火箭系統在內的多項關鍵裝備採購，終於得以推進。這是歷經將近六個月溝通後，跨出不容易的一步。

賴總統提到，立法院今天就《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》完成部分條文表決，他感謝這段期間所有支持強化國防、持續關注國防議題的朋友，但他也要向國人清楚說明：這只是第一步，還不是完整的答案。

賴總統指出，這項特別條例所涵蓋的七大防衛能力，是一套相互支撐、環環相扣的防衛體系，具有整體性、急迫性與不可分割性。

賴總統說，今天通過對美軍事採購的部分，固然回應了若干重大軍購的緊迫需要；但包括無人機國產與委製、國防供應鏈建立、指管與決策輔助系統、國防自主委製與台美共同研發等關鍵項目，仍未被完整納入。

他強調，這些能力不是附屬項目，更不是可以被擱置的選項。它們都是台灣強化防衛韌性、建立不對稱戰力、支撐持久作戰能力的關鍵環節。任何一個缺口，都會影響整體防衛體系的完整性；任何一次延宕，都會增加國人共同承擔的安全風險。

賴總統呼籲，在強化自我防衛、守護國家與國民的目標上，不應有朝野歧異。韓國、日本與菲律賓等周邊國家，為因應日益升高的區域威脅，都已在最短時間內，朝野一致通過重要軍事強化計畫及預算。

他期待國會朝野能在這一步的基礎上，再接再厲、共同合作，加速七大能力的完整建構，不讓任何關鍵戰力被遺漏。

賴清德 軍購

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